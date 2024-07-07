Беларусь и ШОС. Какие перспективы нам открывает восточное направление?

Юрий Ярмолинский, заместитель начальника управления внешней политики Белорусского института стратегических исследований:

Первое, что хочу сказать: масштаб географии впечатляет. И то, что мы часть этого пространства, вселяет гордость и оптимизм. Если говорить о возможностях, безусловно, как сказал Президент, это стратегическая перспектива. Поскольку, с точки зрения временных рамок, ШОС – достаточно молодое образование, которое находится в процессе становления, развития и совершенствования. И для него как для любого растущего организма свойственны свои проблемы роста. Но для нас как для экспортоориентированной страны ШОС – это емкий платежеспособный рынок.

Какое место Беларуси отводят в ШОС – взгляд из Китая читайте здесь.