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Беларусь и ШОС. Какие перспективы нам открывает восточное направление?

07 июля 2024 19:11
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Беларусь в ШОС. Перспективы и совместные цели в условиях глобального геополитического кризиса обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Беларусь и ШОС. Какие перспективы нам открывает восточное направление?-1

Какие новые перспективы открывает ШОС для Беларуси?

Беларусь и ШОС. Какие перспективы нам открывает восточное направление?-4

Юрий Ярмолинский, заместитель начальника управления внешней политики Белорусского института стратегических исследований:
Первое, что хочу сказать: масштаб географии впечатляет. И то, что мы часть этого пространства, вселяет гордость и оптимизм. Если говорить о возможностях, безусловно, как сказал Президент, это стратегическая перспектива. Поскольку, с точки зрения временных рамок, ШОС – достаточно молодое образование, которое находится в процессе становления, развития и совершенствования. И для него как для любого растущего организма свойственны свои проблемы роста. Но для нас как для экспортоориентированной страны ШОС – это емкий платежеспособный рынок.

Какое место Беларуси отводят в ШОС – взгляд из Китая читайте здесь.

# Международное сотрудничество # Надежда Сасс

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