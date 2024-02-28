В Минской области приступили к севу многолетних трав – пройдено более 2 тыс. гектаров

Аграрии семи районов Минской области ведут сев многолетних трав. Это в основном южные регионы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они традиционно первыми включаются в кампанию. Уже пройдено свыше 2 тысяч гектаров. В Любанском районе также дан старт весенней кампании. Пока речь идет о травах. К зерновым приступят в соответствии с погодными условиями, пока речь идет о конце марта. Техника уже на линейке готовности, есть необходимый запас семян, сформированы механизаторские бригады.

Александр Кийко, главный агроном сельхозпредприятия «Речень»:

У нас технология отработана, ничего нового. Как обычно, подкормка, прополка от сорняков, обработки против болезней. На посеве будут задействованы две сеялки HORSCH 8 SW. На подготовке будут плуги.