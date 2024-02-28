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В Минской области приступили к севу многолетних трав – пройдено более 2 тыс. гектаров

28 февраля 2024 17:48
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Аграрии семи районов Минской области ведут сев многолетних трав. Это в основном южные регионы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области приступили к севу многолетних трав – пройдено более 2 тыс. гектаров-1

Они традиционно первыми включаются в кампанию. Уже пройдено свыше 2 тысяч гектаров. В Любанском районе также дан старт весенней кампании. Пока речь идет о травах. К зерновым приступят в соответствии с погодными условиями, пока речь идет о конце марта. Техника уже на линейке готовности, есть необходимый запас семян, сформированы механизаторские бригады.

В Минской области приступили к севу многолетних трав – пройдено более 2 тыс. гектаров-4

Александр Кийко, главный агроном сельхозпредприятия «Речень»:
У нас технология отработана, ничего нового. Как обычно, подкормка, прополка от сорняков, обработки против болезней. На посеве будут задействованы две сеялки HORSCH 8 SW. На подготовке будут плуги.

В Минской области приступили к севу многолетних трав – пройдено более 2 тыс. гектаров-7

Во всех районах Минской области ведется внесение органических удобрений. На поля вывезено более 80 % от плана. Также произвестковано 5 тысяч гектаров почвы, это в три раза больше, чем в 2023 году.

# Посевная кампания # общество # Новости Минска и Минской области

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