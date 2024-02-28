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На Дроздовском водохранилище спасли двух рыбаков

28 февраля 2024 17:46
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Очередная рыбалка для двоих любителей большого улова закончилась подо льдом. Ситуация произошла сегодня, 28 февраля, на Дроздовском водохранилище вблизи Жданович, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На Дроздовском водохранилище спасли двух рыбаков-1

Двое мужчин, пренебрегая рекомендациям МЧС, пошли на рыбалку. Лед под ними проломился и оба оказались в воде. На месте бдительный очевидец не растерялся и вытянул одного рыбака. Второму помогли выбраться из воды работники МЧС. Рыбаки были без спасательных жилетов. Госпитализация не потребовалась.

# Рыбалка в Беларуси # общество

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