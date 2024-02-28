На Дроздовском водохранилище спасли двух рыбаков

Очередная рыбалка для двоих любителей большого улова закончилась подо льдом. Ситуация произошла сегодня, 28 февраля, на Дроздовском водохранилище вблизи Жданович, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Двое мужчин, пренебрегая рекомендациям МЧС, пошли на рыбалку. Лед под ними проломился и оба оказались в воде. На месте бдительный очевидец не растерялся и вытянул одного рыбака. Второму помогли выбраться из воды работники МЧС. Рыбаки были без спасательных жилетов. Госпитализация не потребовалась.