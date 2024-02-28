«Довольны, спасибо огромное!» Александр Турчин провёл приём граждан в Крупках

Земельные вопросы были в центре внимания губернатора Минской области. Участки под индивидуальное строительство должны выдаваться под продуманную и заложенную инфраструктуру. Об этом Александр Турчин заявил в Крупках во время личного приема граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в деревне Новое Поле Минского района нужен водоотводный канал – людей часто подтапливает. Губернатор жителей услышал. Было принято решение благоустроить территорию в этом населенном пункте до 1 сентября. Обратились к Александру Турчину и жители деревни Селицкое Крупского района. Там более 30 домов. И здесь остро стоит вопрос с дорогой. Просьба – обновить покрытие и установить остановочный пункт. Председатель Миноблисполкома поручил оперативно решить эти два вопроса.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: Давайте начнем сначала с простого: примем решение (там не надо фундаментальное строение), условно говоря, лавочку, навес – чтобы людям на голову не капал дождь. И посмотреть, как это сделать, не влезая на земли сельхозназначения.

Лилия Гедровец, жительница деревни Селицкое:

Очень даже довольны, спасибо огромное.

– Обнадежили нас.

– Дорогу – нам пообещали – сделают до 1 мая. Нам надо автобус, чтобы проехать на Крупки. В больницу, аптеку, заплатить коммунальные службы, в магазины, дом быта, парикмахерскую. Чтобы мы могли выйти – нас подобрали, свозили в Крупки – и оттуда приехать обратно домой.

Всего по итогам приема Александр Турчин рассмотрел полтора десятка вопросов. Решения по ним взяты на контроль.