Глава ЦИК Узбекистана отметил вовлечённость молодежи в электоральную кампанию

Результаты голосования, мнения экспертов, международных наблюдателей – вся информация об электоральной кампании стекается в информационный центр ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Лавринчук, ведущая:

Рядом со мной глава Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Махаматович. 27 января одним из первых нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко поздравил Президент Узбекистана. Это очень почетно, приятно. И в целом я могу сказать, что между нашими странами такое прочное и тесное сотрудничество во всех сферах. Как вы оцениваете дальнейшие перспективы развития нашего сотрудничества и взаимоотношений?

Зайниддин Низамходжаев, председатель ЦИК Узбекистана:

Сам факт, что глава государства Узбекистана первым поздравил Президента с избранием его вновь на пост Президента Республики Беларусь, это говорит о том, что между Узбекистаном и Беларусью очень высокий уровень контактов и дружеских отношений. Узбекистан и Беларусь, не исключение и Центральная избирательная комиссия. Между Центральной избирательной комиссией Беларуси и Узбекистана подписан меморандум, протокол, по которому мы сотрудничаем. И по приглашению ЦИК Республики Беларусь из Узбекистана в данном выборах присутствовали в качестве международных наблюдателей 13 наших членов делегаций в составе различных Миссий международных организаций стран Содружества Независимых Государств. За период нахождения, мы прибыли 24 января, нам посчастливилось наблюдать досрочные голосования. Высокая подготовительная работа была проведена нашими коллегами, используя самые современные информационные системы. О чем говорит и о чем свидетельствует высокая явка 85,7 %. Это говорит о том, что очень большая работа была проведена. И пользуясь случаем, хочу поздравить наших коллег Центральной избирательной комиссии Беларуси с успешным завершением такого важного политического мероприятия в жизни народа Беларуси. Анастасия Лавринчук:

Как глава Центризбиркома Узбекистана, может быть, вы отметили какие-то интересные моменты в нашей избирательной кампании, может быть, в нашем избирательном законодательстве? И, возможно, некоторые из этих моментов можно применить и у вас в стране?

Зайниддин Низамходжаев:

Да, мы опыт, который увидели здесь со стороны коллег из Беларуси, мы будем изучать еще. Да, очень важный момент был. Несмотря на те изменения, которые произошли в Избирательном кодексе Беларуси, я еще раз повторюсь, очень тщательная работа была проведена, о чем свидетельствует, посещая избирательные участки, высокий профессионализм избирательных участков, членов избирательных комиссий. Мы очень различные вопросы задавали, и они на высоком профессиональном уровне отвечали. И меня удивил факт, что активность молодежи говорит о том, что наше будущее поколение небезразличное для перспективы будущего своего народа. Анастасия Лавринчук:

А вот условия для международных наблюдателей. Как вы считаете, все ли необходимые условия были созданы?

Зайниддин Низамходжаев:

Да, мы получили исчерпывающие ответы на все вопросы. Мы ознакомились с теми изменениями законодательства, теми условиями. Даже информационный центр на самом высоком уровне. Мы задавали вопросы здесь избирательной комиссии. Вы знаете, проходила пресс-конференция. На все нас интересующие вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Это говорит о высоком профессионализме наших коллег. Анастасия Лавринчук:

И вот последний вопрос. Вы вчера посещали избирательный участок. Какая там царит атмосфера и какое настроение у людей?