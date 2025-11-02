Число пассажиров увеличилось на 102% за год – гендиректор Национального аэропорта «Минск»

Владимир Череухин, генеральный директор Национального аэропорта «Минск»:

На сегодняшний день более 2 миллионов 400 пассажиров, в сравнении с прошлым годом рост составил 102 % процента. То, что касается по самолетовылетам, – это более 20 тысяч, рост, опять же, – 3,5 % к прошлому году. То есть мы по всем направлениям уверенно прирастаем.