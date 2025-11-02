Число пассажиров увеличилось на 102% за год – гендиректор Национального аэропорта «Минск»

Недавнее пополнение национального авиафлота сразу несколькими дальнемагистральными самолетами позволяет открывать новые маршруты и направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недавнее пополнение национального авиафлота сразу несколькими дальнемагистральными самолетами позволяет открывать новые маршруты и направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Череухин, генеральный директор Национального аэропорта «Минск»:
На сегодняшний день более 2 миллионов 400 пассажиров, в сравнении с прошлым годом рост составил 102 % процента. То, что касается по самолетовылетам, – это более 20 тысяч, рост, опять же, – 3,5 % к прошлому году. То есть мы по всем направлениям уверенно прирастаем.
Днем рождения гражданской авиации в Беларуси считается 7 ноября 1933 года, когда был торжественно открыт аэропорт «Минск» и осуществлен первый рейс в столицу СССР.
В начале января 2026-го «Белавиа» открывает прямые рейсы в Таиланд.