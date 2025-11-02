Александр Лукашенко поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

На них возложена важная миссия по безопасной и своевременной доставке пассажиров и грузов воздушным транспортом. Несмотря на вызовы времени, они справляются с данной задачей. Это подчеркнул Президент Беларуси, поздравляя с профессиональным праздником работников гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.