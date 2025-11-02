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Александр Лукашенко поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

02 ноября 2025 07:31
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На них возложена важная миссия по безопасной и своевременной доставке пассажиров и грузов воздушным транспортом. Несмотря на вызовы времени, они справляются с данной задачей. Это подчеркнул Президент Беларуси, поздравляя с профессиональным праздником работников гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отрасль успешно развивается: появляются новые маршруты, обновляется флот, внедряются современные технологии авиаремонта, повышается уровень сервиса, продолжается модернизация инфраструктуры аэропортов. В нынешнем учебном году впервые в истории независимой Беларуси состоится выпуск пилотов гражданской авиации, что позволит укрепить кадровый и технологический суверенитет страны. Особые слова признательности хочу адресовать ветеранам за те богатейшие традиции, которые и сегодня помогают коллективу двигаться вперед. Убежден, стремление к успеху, преданность интересам государства позволят вам и в дальнейшем ответственно решать задачи транспортного комплекса. 

# Александр Лукашенко # Авиация

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