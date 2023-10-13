США было наиболее выгодно, чтобы Восток «горел». Психолог о реальных причинах палестино-израильского конфликта

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Наблюдая за тем, что на данный момент происходит в Израиле, нам важно не просмотреть очень ценные и для нас уроки. Учиться на опыте – хорошо, но порой и правда лучше извлечь его от других, чем потом столкнуться на собственном. И первый урок – это смотреть в перспективу. Не на данный момент, а в долгосрочную. Например, одна из первых странностей данной истории – как так вышло, что предпосылку атак не заметили. Ведь по размерам локации там ни о чем, в то время, как у Израиля сильные армия и разведка. Во всяком случае все так верили…

Обороноспособность израильских и советы Штатов. По сути итог говорит о том, что ориентация на США не была эффективной стратегией. Отмечая реакцию мирового сообщества, можно увидеть, насколько велик соблазн расценить ситуацию, как фиаско со стороны Америки, считая их проигравшими. Возможно, на данный момент так и кажется, но если смотреть в перспективе, то ой ли. И как раз США было наиболее выгодно, чтобы Восток «горел». И желательно – погорел подольше. Ведь не секрет, что театр военных действий ослабляет ресурсы стран. В приоритет выходит сохранить безопасность, оттесняя другие заботы как менее актуальные.

Стоит признать, что с позиции персональной выгоды они в этот раз скорее победители, которым все-таки удалось подставить Израиль, как и иранскую сторону, о чьем участии в эскалации толкают подумать. Но стоит учесть, что стратегически подключить их в конфликт как раз Штатам было бы очень на руку. Например, косвенно надавить на Иран и таким образом повлиять на его включенность в ядерные программы. Ведь за кем данный тип энергии, у того и власть. А гегемон очень любит быть самым главным. Но это только с одной стороны стратегической выгоды для Америки. Ведь согласно открытым источникам, что сейчас происходит на фондовой бирже, с возгоранием палестино-израильского конфликта акции крупнейших оружейных компаний Штатов сильно поднялись в цене. Большая политика – дело тонкое.

Не менее тонкое, чем Восток. Ведь в эскалации активной фазы конфликта все действительно слишком сложно, поскольку здесь и помимо «штатов» набирается тех, кому тоже выгодно, чтобы там горело. Очевидно то, что в Израиле доверились абсолютно не тем «друзьям». Прибегая к «вредным советам», те преднамеренно сделали так, чтобы их разведка и армия проглядели возможность атак и угроз. Объект провокаций – это второй урок, который, наблюдая за данным конфликтом необходимо выделить. Ведь это вопрос характерной тактики, которую провокатор обычно использует. Это важно знать. На заметку.