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Как применяют высокие технологии в сельском хозяйстве Беларуси? Смотрите специальный репортаж СТВ!

13 октября 2023 08:31
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Новости Беларуси. Аграрный сектор Беларуси переходит на цифровые рельсы. С каждым годом все больше хозяйств используют для обработки полей элементы точного земледелия. Применение новых технологий позволяет получать в 2,5 раза больше урожая и при этом сократить затраты на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как применяют высокие технологии в сельском хозяйстве Беларуси? Смотрите специальный репортаж СТВ!-1

Цифровизация сельского хозяйства открывает двери для решения еще одного весьма важного вопроса – это приток молодых кадров. Прогрессивные компании уже активно занимаются вовлечением будущего поколения в процессы трансформации отрасли. В 2023 году в рамках сотрудничества Беларуси и России запущен новый проект. Он нацелен на внедрение в процесс школьного образования и практику сельского хозяйства самых передовых инновационных технологий.

Как применяют высокие технологии в сельском хозяйстве Беларуси? Смотрите специальный репортаж СТВ!-4

Евгений Бабич, начальник отдела информационных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия:
В рамках этого проекта проводятся следующие конкурсы: это «Добропчел» – применение информационных технологий в традиционном пчеловодстве, «Агрокосмос» – применение космоснимков в геоинформационных системах в помощь сельскому хозяйству, «Агробио» – применение биологической защиты и биологического развития сельскохозяйственных культур, «Агрокоптер» – применение беспилотной авиации в сельском хозяйстве, «Агроробот» – применение автоматизированных информационных технологий в управлении производством и выращивании сельскохозяйственной продукции.

Прорывные технологии уже дают свои результаты. Как цифра шагает по белорусским полям, расскажут корреспонденты СТВ в специальном репортаже, который выйдет в эфир сегодня, 13 октября, в 20:15.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Фотофакт

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