Как применяют высокие технологии в сельском хозяйстве Беларуси? Смотрите специальный репортаж СТВ!

Новости Беларуси. Аграрный сектор Беларуси переходит на цифровые рельсы. С каждым годом все больше хозяйств используют для обработки полей элементы точного земледелия. Применение новых технологий позволяет получать в 2,5 раза больше урожая и при этом сократить затраты на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифровизация сельского хозяйства открывает двери для решения еще одного весьма важного вопроса – это приток молодых кадров. Прогрессивные компании уже активно занимаются вовлечением будущего поколения в процессы трансформации отрасли. В 2023 году в рамках сотрудничества Беларуси и России запущен новый проект. Он нацелен на внедрение в процесс школьного образования и практику сельского хозяйства самых передовых инновационных технологий.