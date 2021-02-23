Цветы к монументу Победы возложило руководство Вооружённых Сил и Совета безопасности

Новости Беларуси. 23 февраля местом притяжения в Минске стала площадь Победы. Здесь с самого утра проходят церемонии памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 23 февраля местом притяжения в Минске стала площадь Победы. Здесь с самого утра проходят церемонии памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К Вечному огню и обелиску цветы возлагают руководство Вооруженных Сил, Совета безопасности, представители силового блока страны. В святом для каждого белоруса месте сегодня не звучат громкие слова. Наследники подвига советского народа искренне поклоняются героям Великой Отечественной войны.
Министр внутренних дел: хочу пожелать, чтобы все мужчины Беларуси понимали, что они стоят на страже нашей Родины (читайте здесь).