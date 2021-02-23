Цветы к монументу Победы возложило руководство Вооружённых Сил и Совета безопасности

Новости Беларуси. 23 февраля местом притяжения в Минске стала площадь Победы. Здесь с самого утра проходят церемонии памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К Вечному огню и обелиску цветы возлагают руководство Вооруженных Сил, Совета безопасности, представители силового блока страны. В святом для каждого белоруса месте сегодня не звучат громкие слова. Наследники подвига советского народа искренне поклоняются героям Великой Отечественной войны.