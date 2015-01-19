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Четыре детских сада и две новые школы откроются в Минске в 2015 году

19 января 2015 17:41
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Новости Беларуси. Четыре детских сада откроют в Минске в 2015 году. Новостройки появятся в микрорайонах Каменная горка, Лебяжий и Масюковщина.

Образовательная копилка города пополнится и двумя новыми школами, которые откроются в микрорайонах Каменная горка-4 и Лебяжий.

Первой свои двери распахнет средняя школа №56 во Фрунзенском районе. Открытие запланировано на начало марта. Для спортивного воспитания школьников в новом здании оборудуют бассейн и тир.

Однако акцент при обучении все-таки планируется сделать на творческое воспитание подростков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Круглик, директор ГУО «Средняя школа № 56 г. Минска»:
Подбираются творческие учителя: любят рисовать, музыку. Предполагаем, что у нас будет открыта художественная галерея, где будут проходить художественные выставки. Причем совместно с детскими работами будут выставляться и картины профессиональных художников. Наши работники планируют создать музыкальный хор.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика # Юрий Круглик

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