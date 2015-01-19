Выставка снаряжения и оборудования МЧС открылась 19 января в Академии управления при Президенте Беларуси

Новости Беларуси. Примерить спецкостюм спасателя и научиться оказывать медицинскую помощь за пару минут сегодня смогли слушатели и преподаватели Академии управления при Президенте Республики Беларуси.

В свой профессиональный праздник бойцы МЧС отправились в главную кузницу управленческих кадров. В холле академии была организована выставка снаряжения и оборудования спасательного ведомства.

Руководители Министерства и Академии также подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Документ предусматривает партнерство в области подготовки управленческих кадров по вопросам защиты населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы сейчас обговорили соглашение насытить и внести конкретные действия, которые будут направлены на безопасность наших граждан, в том числе усилить в какой-то степени, может, и управленческую составляющую.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Образовательная составляющая очень важна сегодня. Точно так же эта составляющая важна и для нас, для наших будущих спасателей, для тех, кто сегодня управляет, руководит вопросами обеспечения безопасности. Поэтому мы сегодня несколько целей преследует. И я надеюсь, у нас все получится.