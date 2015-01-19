Белорусы отметили Крещение Господне: купание в проруби и очереди за освященной водой

Новости Беларуси. Отсутствие настоящих крещенских морозов не помешало белорусам отметить один из главных православных праздников – Крещение Господне, или Богоявление. По своей значимости он приравнивается к Рождеству и Троице.

Согласно Евангелию, в этот день пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. В честь этого события верующие купаются в прорубях или купелях, исцеляя тело и укрепляя дух.

Минчане:

С другом пошли и очистились. Свежо очень, хорошо стало.

Удовольствие, силы, бодрость, энергия. Хорошо.

И морально, и здоровью – все помогает.

Одна из традиций праздника – чин Великого освящения воды. Считается, что такая вода приобретает особые целебные свойства, поэтому православные запасаются ей на целый год.

Крещенскую воду можно пить или использовать для умывания. Кроме того, по традиции, ей окропляют жилища – дома или квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Пошла в церковь, подала поминание, помолилась, водички набрала.

Для своих родственников, конечно, воду набрала. Чтобы были здоровы, чтобы не болели, чтобы в доме был мир, радость.

Все очень организованно, люди в очереди все благосклонны. То есть все хорошо, праздник чувствуется.

Зашли в церковь, отдали за здравие записочку и набрали водички, пойдем домой.