День спасателя в Беларуси: удивительные истории спасения и праздник на рабочем месте

Новости Беларуси. День спасателя отмечают 19 января в Беларуси. Каждый час сотрудники МЧС выручают из беды одного человека и выезжают в среднем на пять боевых заданий. Такова их личная статистика. А ведь за сухими цифрами – судьбы людей.

Сергей Саевич, старший пожарный Заводского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Где-то 15-30 метров вглубь озера мы наблюдали тонущего мальчика.

Сегодня он всего лишь вспоминает хронологию событий того дня, чуть было не ставшего роковым для 9-летнего Олега. Опасная прогулка по тонкому льду закончилась приездом спасателей. Старший пожарный Сергей Саевич был среди них.

Съемочной группе СТВ рассказывает: подразделение МЧС вызвали случайные прохожие, причем действительно оперативно. Без спасателей помочь ребенку не удалось. Расколовшийся рядом лед стал непреодолимой преградой.

Сергей Саевич, старший пожарный Заводского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Рыбаки тоже тогда находились рядом. Кто-то мог бы подойти, но если бы они подошли, могли бы и навредить.

Спасатель и спасенный. Сегодня они встречаются уже как старые знакомые.

Казалось бы, случай банален как никогда.

Только за 2014 год вода унесла жизни полтысячи человек, причем почти половина таких случаев приходится на зимнее время.

На этот раз ребенка тоже подвела собственная беспечность.

Олег Кус:

Я подбил бутылку, поскользнулся и провалился.

Реанимация, переохлаждение. Маму мальчика Юлию звонок школьной учительницы буквально застал врасплох. Говорит: о том, что любимая сыном рыбалка может стать такой экстремальной, даже подумать не могла. Хорошо, что спасатели успели вовремя.

Кстати, через несколько дней после случившегося Юлия пришла в районный отдел МЧС сказать спасибо за спасение.

Юлия Кус:

Я увлекаюсь выпечкой, решила испечь им пирожки. Хотя бы что-то к чаю принести. Хоть как-то отблагодарить за спасение своего сына.

Впрочем, спасать других – для работников МЧС уже часть жизни собственной. Вот и начальник Гродненской аварийно-спасательной части Сергей Зеликов и в свой профессиональный праздник на посту. Уже успел спасти еще одну жизнь.

Сергей Зеликов, начальник пожарной аварийно-спасательной части №4 Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Провели занятия на чистом воздухе с включением аппарата АСВ. В 10:12 поступил вызов о загорании жилого дома.

К месту пожара прибыли за считанные минуты. Огонь, плотное задымление. Из такой «ловушки» хозяин квартиры выбраться не мог. Спасли. Причины пожара традиционны – алкоголь и курение в постели.

Правда, всю опасность произошедшего потерпевший осознал только спустя несколько часов. И даже набрался смелости поблагодарить своего спасителя.

Потерпевший:

Товарищ капитан, благодарен, что не пошел на тот свет из-за своей дурости. 35 лет не курил и, вот, закурил.

Истории героев по-своему уникальны и похожи одновременно. Ведь на счету каждого сотрудника МЧС не один десяток спасенных жизней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.