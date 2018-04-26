«Вся наша семья питается со своего участка»: что замдиректора Института радиологии выращивает на даче в «чернобыльском» районе

За тяжёлыми дверями хранилищ Института радиологии Национальной академии наук Беларуси тысячи образцов почвы, растений и живых организмов. Именно здесь вот уже 32 года вырабатывают технологию жизни на загрязнённых радионуклидами территориях.
За тяжёлыми дверями хранилищ Института радиологии Национальной академии наук Беларуси тысячи образцов почвы, растений и живых организмов. Именно здесь вот уже 32 года вырабатывают технологию жизни на загрязнённых радионуклидами территориях.
Александр Добриян, СТВ:
На этих территориях возможно ли получить экологически чистый продукт?
Галина Седукова, и.о. заместителя директора Института радиологии Национальной академии наук Беларуси:
При соблюдении технологий возделывания культур, при соблюдении рекомендаций науки возможно получить продукцию, соответствующую экологически безопасным критериям.
Александр Добриян:
Какие это критерии?
Галина Седукова:
Это – критерии по содержанию радионуклидов, по содержанию тяжёлых металлов.
Критерии по обеспечению качества продукции.
И это – результаты исследований не только чужого опыта. Агрофизик Галина Седукова свои научные предположения начинает проверять на собственной даче.
Александр Добриян:
А Ваш дачный участок находится в зоне?
Галина Седукова:
Он находится в Добрушском районе, который пострадал от катастрофы не меньше, чем Брагинский.
Я на своём участке выращиваю всё.
Вся наша семья питается только со своего приусадебного участка.
Александр Добриян:
А чтобы Вы не стали выращивать на своём участке?
Галина Седукова:
Очень аккуратно надо подходить к бобовым культурам: горох, фасоль, бобы, спаржевая фасоль. Нужно подбирать только те участки, которые минимально содержат радионуклиды, потому что в бобовые культуры переходит достаточное количество цезия и стронция.