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«Вся наша семья питается со своего участка»: что замдиректора Института радиологии выращивает на даче в «чернобыльском» районе

26 апреля 2018 17:38
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За тяжёлыми дверями хранилищ Института радиологии Национальной академии наук Беларуси тысячи образцов почвы, растений и живых организмов. Именно здесь вот уже 32 года вырабатывают технологию жизни на загрязнённых радионуклидами территориях.

«Вся наша семья питается со своего участка»: что замдиректора Института радиологии выращивает на даче в «чернобыльском» районе-1

Александр Добриян, СТВ:
На этих территориях возможно ли получить экологически чистый продукт?

Галина Седукова, и.о. заместителя директора Института радиологии Национальной академии наук Беларуси:
При соблюдении технологий возделывания культур, при соблюдении рекомендаций науки возможно получить продукцию, соответствующую экологически безопасным критериям.

Александр Добриян:
Какие это критерии?

Галина Седукова:
Это – критерии по содержанию радионуклидов, по содержанию тяжёлых металлов.

Критерии по обеспечению качества продукции.

«Вся наша семья питается со своего участка»: что замдиректора Института радиологии выращивает на даче в «чернобыльском» районе-4

И это – результаты исследований не только чужого опыта. Агрофизик Галина Седукова свои научные предположения начинает проверять на собственной даче.

Александр Добриян:
А Ваш дачный участок находится в зоне?

Галина Седукова:
Он находится в Добрушском районе, который пострадал от катастрофы не меньше, чем Брагинский.

Я на своём участке выращиваю всё.

Вся наша семья питается только со своего приусадебного участка.

«Вся наша семья питается со своего участка»: что замдиректора Института радиологии выращивает на даче в «чернобыльском» районе-7

Александр Добриян:
А чтобы Вы не стали выращивать на своём участке?

Галина Седукова:
Очень аккуратно надо подходить к бобовым культурам: горох, фасоль, бобы, спаржевая фасоль. Нужно подбирать только те участки, которые минимально содержат радионуклиды, потому что в бобовые культуры переходит достаточное количество цезия и стронция.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж

# общество # Авария на Чернобыльской АЭС # Галина Седукова

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