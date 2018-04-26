«Вся наша семья питается со своего участка»: что замдиректора Института радиологии выращивает на даче в «чернобыльском» районе

За тяжёлыми дверями хранилищ Института радиологии Национальной академии наук Беларуси тысячи образцов почвы, растений и живых организмов. Именно здесь вот уже 32 года вырабатывают технологию жизни на загрязнённых радионуклидами территориях.

Галина Седукова: Это – критерии по содержанию радионуклидов, по содержанию тяжёлых металлов.

А лександр Добриян: Какие это критерии?

Галина Седукова, и.о. заместителя директора Института радиологии Национальной академии наук Беларуси: При соблюдении технологий возделывания культур, при соблюдении рекомендаций науки возможно получить продукцию, соответствующую экологически безопасным критериям.

А лександр Добриян, СТВ: На этих территориях возможно ли получить экологически чистый продукт?

И это – результаты исследований не только чужого опыта. Агрофизик Галина Седукова свои научные предположения начинает проверять на собственной даче.

Александр Добриян:

А Ваш дачный участок находится в зоне?

Галина Седукова:

Он находится в Добрушском районе, который пострадал от катастрофы не меньше, чем Брагинский.

Я на своём участке выращиваю всё.

Вся наша семья питается только со своего приусадебного участка.