«Малина у вас – чистая. Я смело кормлю внука!»: как фермеры в Брагинском районе выращивают экопродукты

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ побывал в Брагинском районе, в фермерском хозяйстве, где занимаются органическим земледелием.

Александр Чубса, глава фермерского хозяйства:

Когда приобрели этот участок, приехали сюда, здесь не было сада. Здесь люди садили картофель, различные овощи. Естественно, обрабатывали картофель – жучка-то травили колорадского. Вот уже третий год мы здесь возделываем землю. В этом году стали перекапывать землю – червей очень много. Это говорит о том, что почва – живая, начала процесс восстановления.

Никой химии! Александр Чубса рассчитывает только на червей и бактерии. О плюсах органического земледелия фермер может говорить часами. Правда, слышать от жителя одного из самых «чернобыльских» районов страны – Брагинского – о производстве продуктов со знаком «Эко», по крайней мере, неожиданно. Экологическое земледелие в эпицентре экологической катастрофы невольно вызывает когнитивный диссонанс.

Александр Чубса:

Надеюсь, что будет у нас в этом году урожай яблок – наших, экологически чистых. Фруктовый сад и питомник малины – это лишь часть их семейного проекта. Агроусадьбу Жанна и Александр открыли ровно 2 года назад.

Жанна Чубса, владелец агроусадьбы:

Для своей семьи и для гостей нашей агроусадьбы мы готовим питание из экологически чистых продуктов. Всегда в моём детстве на стол подавали яичницу, мясо, блины и такое блюдо, как кровяная колбаса, которую я делала когда-то со своей бабушкой, с мамой. И я её сегодня приготовила.

Её тёплые воспоминания детства обрываются весной 1986 года, когда родную деревню наводнили военные, а в жизнь ворвался треск дозиметров, и непонятное тогда слово «радиация». Она помнит дезактивацию родного дома и эвакуацию на всё лето, которое для 11-летней девочки тянулось целую вечность. Чернобыль навсегда изменил её малую родину.

Но с тех пор Жанна с ней надолго старается не расставаться. Получив университетское образование, она вернулась домой и делает всё возможное, чтобы Брагинский район был местом комфортной и безопасной жизни. Жанна Чубса:

Я думаю что это – будущее Брагинского района, бренд наш.

Александр Чубса:

Малина не вызывает аллергии у детей и не накапливает радионуклидов. То есть, малина – чистая ягода. Был у нас гость из Минска, мы его угостили малиной. Он говорит: «Я отвезу своему внуку». Малина красивая такая, крупная. То, что я ему сказал, что малина чистая, можно не проверять – он не поверил. Поехал в Минск, занёс в лабораторию, проверил. И потом мне позвонил и говорит: «Александр, малина у Вас – чистая. Я смело кормлю внука!»

Малиновая идея – социальный проект. Ходить в лес за ягодами после аварии нельзя. Питомник Чубсы заложили, чтобы ягод хватило не только для себя. Саженцы сортовых малины и клубники с их участка уже разъехались по всему району. А вот от голубики отказались сразу, потому что та растёт на торфяниках, а они, как известно, аккумулируют радионуклиды.