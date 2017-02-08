Из-за сильных морозов в Минской области открыта экстренная телефонная линия

Новости Беларуси. Когда мороз за минус 25. Самую холодную ночь этой зимы пережили белорусы. Арктический антициклон Erika будет свирепствовать еще не один день. К усилению мороза стоит готовиться и предстоящей ночью.

Минувшей – до минус 27 градусов отмечалось на северо-востоке страны. Температурный минимум зафиксирован в Лиозно Витебской области. Энергосистема страны к такому развитию погодных условий готовилась заблаговременно. Никаких сбоев за минувшие сутки в теплоснабжении не зафиксировано, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:

В случае еще большего понижения температуры готовы вводить дополнительное оборудование, чтобы поддерживать соответствующие температурные графики. В круглосуточном режиме всегда дежурит 146 диспетчерских служб районов электрических сетей. В круглосуточном режиме они ведут мониторинг и устраняют повреждения.

Практически по всей стране в особо многолюдных местах, на вокзалах, рынках и остановках общественного транспорта разворачиваются пункты обогрева. В Минской области открыта экстренная телефонная линия. Набрав номер 201, граждане могут сообщить о проблеме и получить помощь. Чаще всего сюда обращаются водители, чьи машины в пути попали в морозный плен.

Дмитрий Русаков, начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского общества Красного Креста:

Человек, позвонив по 201, получит информацию или о том, куда ему обратиться, если мы не в состоянии, если там нужна специализированная поддержка, перенаправим его в спецслужбы или сами начнем работать с помощью наших волонтеров и сотрудников по оказании помощи этому человеку.