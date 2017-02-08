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Снегопад в Брестской области: введен спецплан «Погода»

08 февраля 2017 10:37
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Новости Беларуси. В Брестский регион вместе с морозами пришли небывалые снегопады. За ночь тут выпала треть декадной нормы осадков. Сугробы высотой почти в 25 сантиметров вынудили ввести специальный план «Погода».

Зафиксирован всплеск мелких дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция Бресткой области в связи со сложными погодными условиями переведена на усиленный вариант несения службы.

Погода в Беларуси улучшится лишь к выходным. Синоптики обещают, что уже в субботу температура воздуха вернется к обычным для этой поры года отметкам, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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