Нина Василевская, пекарь: Всё тепло, всю душу вкладываю в караваи!

Со своим фирменным караваем нас радушно встречает Нина Антоновна Василевская. Вот такой вышины, вот такой ширины – оторвать глаз от этого кондитерского произведения искусства невозможно! Хлебному делу Анна Антоновна посвятила 32 года своей жизни.

Профессионально мастерству выпекания караваев женщина не училась: помог опыт мамы, которая была мастерицей по пирогам и прочей выпечке. Сегодня Нина Антоновна, профессионал с большой буквы, и может похвастать победами на многочисленных конкурсах.

Только пропели петухи, а Нина Антоновна уже на работе. Начинает свой творческий процесс с изготовления украшений, с помощью которых затем превратит каравай в аппетитный арт-объект. Несколько ловких движений рук и тесто обретает нужную форму, а с хорошим настроением и работа спорится.

В старину роскошный каравай в форме солнца был мощным оберегом для новой семьи. А символика на каравае задавала нужное настроение. Цветы, фигурки лебедей, обручальные колечки – каждый лепесток, каждый изгиб Ниной Антоновной вырезается вручную.

За смену Нины Антоновны поспевает более 20 караваев, а за неделю – около сотни. Пик спроса на караваи приходится на лето в свадебный сезон – тогда и вовсе можно сбиться со счета. Сегодня выпекать караваи на современном оборудовании легко и быстро, но, по мнению Нины Антоновны, в этом деле нет ничего лучше обычной деревенской печи.

Караваи Нины Антоновны – изюминка любого торжества. За ее творениями едут со всего Минска, их везут и заграницу! Да что там говорить: даже коллеги Нины Антоновны выстраиваются в очередь, чтобы заполучить лакомый кусочек! Но символ любви и семейного тепла, коим и является каравай, приготовленный собственноручно любой хозяйкой, всегда будет самым вкусным! Так утверждает наша героиня.