Нина Василевская, пекарь: Всё тепло, всю душу вкладываю в караваи!

Со своим фирменным караваем нас радушно встречает Нина Антоновна Василевская. Вот такой вышины, вот такой ширины – оторвать глаз от этого кондитерского произведения искусства невозможно! Хлебному делу Анна Антоновна посвятила 32 года своей жизни.
Со своим фирменным караваем нас радушно встречает Нина Антоновна Василевская. Вот такой вышины, вот такой ширины – оторвать глаз от этого кондитерского произведения искусства невозможно! Хлебному делу Анна Антоновна посвятила 32 года своей жизни.
Профессионально мастерству выпекания караваев женщина не училась: помог опыт мамы, которая была мастерицей по пирогам и прочей выпечке. Сегодня Нина Антоновна, профессионал с большой буквы, и может похвастать победами на многочисленных конкурсах.
Только пропели петухи, а Нина Антоновна уже на работе. Начинает свой творческий процесс с изготовления украшений, с помощью которых затем превратит каравай в аппетитный арт-объект. Несколько ловких движений рук и тесто обретает нужную форму, а с хорошим настроением и работа спорится.
В старину роскошный каравай в форме солнца был мощным оберегом для новой семьи. А символика на каравае задавала нужное настроение. Цветы, фигурки лебедей, обручальные колечки – каждый лепесток, каждый изгиб Ниной Антоновной вырезается вручную.
За смену Нины Антоновны поспевает более 20 караваев, а за неделю – около сотни. Пик спроса на караваи приходится на лето в свадебный сезон – тогда и вовсе можно сбиться со счета. Сегодня выпекать караваи на современном оборудовании легко и быстро, но, по мнению Нины Антоновны, в этом деле нет ничего лучше обычной деревенской печи.
Караваи Нины Антоновны – изюминка любого торжества. За ее творениями едут со всего Минска, их везут и заграницу! Да что там говорить: даже коллеги Нины Антоновны выстраиваются в очередь, чтобы заполучить лакомый кусочек! Но символ любви и семейного тепла, коим и является каравай, приготовленный собственноручно любой хозяйкой, всегда будет самым вкусным! Так утверждает наша героиня.