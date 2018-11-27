Одежда класса люкс и модные аксессуары: что еще можно купить в магазине конфиската?

Универсальные магазины для всей семьи – так позиционируют себя преславутые конфискаты, где можно отыскать одежду класса люкс, модные аксессуары, брендовую технику и даже декоративную косметику, но по доступным ценам.

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»: Магазины конфиската, в них продаются товары, как правило, выведенные из товарного оборота, конфискованные государством за какие-либо нарушения. Данные товары могут иметь какие-то недостатки, о данных недостатках обязательно должно быть указано на информации для потребителей.

Вопреки общественному мнению, конфискаты – это не комиссионки, где торгуют дешевкой. Зачастую на прилавках такого рода бутиков ютится настоящий эксклюзив. К примеру, голографические картины, декорированные камнем, кресло-раковина с обивкой из ткани и кожи крокодила, роскошная мебель итальянского и испанского производства. Цена на которые, кстати говоря, кусается.

За тумбочки и столики просят до 3 000, а за диван и того больше 4 000! Среди изобилия премиальных, импортных товаров тут можно найти вещи и подешевле: соломенные шкатулки и цветы, канцтовары и одежду масс-маркета. Но почему же тогда заглядывает туда далеко не каждый?!

Стал счастливым обладателем заветной покупки, но повода для радости мало: она оказалась бракованной. Узнаем, можно ли вернуть деньги за конфискованный товар.

Дарина Гулюта:

Потребителю должна быть предоставлена полная и достоверная информация о том, что данный товар является конфискованным. Данные товары надлежащего качества обмену и возврату не подлежат. В случае выявления производственных дефектов потребителю стоит обращать свои претензии к производителю. Кроме того, данные товары не всегда являются оригинальными, как правило, они являются подделками.