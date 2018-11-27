Белорусы выступят на чемпионате WorldSkills Asia в Абу-Даби

Новости Беларуси. Соревнования по профмастерству стартуют 27 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша команда продемонстрирует навыки в 8 направлениях, преимущественно в IT-сфере. Белорусов ожидает серьезная конкурентная борьба.

Соперники – представители Кореи, Индии, Японии, Германии, США и других стран. Напомним, WorldSkills – известные во всем мире соревнования по профессиональному мастерству, своеобразные Олимпийские игры для начинающих рабочих и специалистов.

О чём мечтают победители «WorldSkills Belarus-2018»? Большое интервью