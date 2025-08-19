Что женщинам больше всего нравится в мужчинах – поговорили с экспертом

Свадебное платье, букет, лимузин и марш Мендельсона. Каждая девушка, когда выходит замуж, думает что это раз и навсегда. Но бывает и так, что семейная лодка разбивается о быт, непонимание, ссоры и разные характеры.

Геннадий Шиханцов, заведующий специализированной юридической консультацией «Субъект права» Минской городской коллегии адвокатов:

Я бы хотел дополнить статистику. Был проведен социологический опрос. Если вы знаете, уважаемые дамы Беларуси, что ценят женщины в мужчине. Вы можете много что сказать, но оказывается 33 % опрошенных респондентов…

– Много участвовало людей в опросе?

Геннадий Шиханцов:

Достаточно, более полутора тысяч.

– Это немного.

Геннадий Шиханцов:

Ответили 33 %, что это надежность мужчины. Я буду знать, с чем останусь, как буду жить. Только 9 % уходит на второй план – это социологический опрос: дети, имущество и так далее. Это я привожу. Потому что женщина должна надежно знать, что если я замужем, значит, должна что-то от этого иметь. Мы можем дискутировать много. Но, как правило, сегодня материальная составляющая – очень многое.

Подробности в видео.

Фото: pixabay