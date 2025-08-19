На жатве – плечом к плечу! Как супруги из Крупского района вместе трудятся на уборочной

Минская область продолжает лидировать по намолотам. Каравай от аграриев центрального региона уже весит более 1 миллиона 800 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пройдено свыше 80 % площадей. На страде плечом к плечу трудятся как опытные механизаторы, так и молодые специалисты. А в Крупском районе задействованы даже семейные экипажи. Подробнее – Ольга Пасечник.

Вот так, плечом к плечу семейный экипаж Романа и Екатерины Кривецких идет по жизни вместе. И даже на уборочной в тандеме трудятся. Это уже своего рода традиция. На время страды учитель меняет официальный костюм на рабочий. Есть в этом своя прелесть, отмечает Екатерина. Друг друга напарники понимают с полуслова. От этого работа набирает темп.

Екатерина Кривецкая, помощник механизатора сельхозпредприятия «Щавры-агро»:

Я решила прийти на комбайн, чтобы стать личным примером для своих учеников, чтобы показать, как действительно нужно любить свою Родину, как собирается урожай с полей, чтобы они видели и могли взять с меня пример. Никогда не думала о том, что я окажусь на поле с мужем, но муж предложил, и я решила себя попробовать и в такой сфере. И эта сфера мне действительно понравилась, потому что я вношу свой личный вклад в общее дело.

Работают слаженно и результативно. Второй год подряд семейный корабль Кривецких становится первым «тысячником» в районе, доказывая вместе, они сила, а главная их цель – собрать урожай без потерь.

Роман Кривецкий, механизатор сельхозпредприятия «Щавры-агро»:

Все преграды нам нипочем, если мы вместе. Это испытание, а это действительно испытание на прочность, мы тоже проходим вместе. Перед нами стоит задача по максимуму собрать урожай с полей, по максимуму помочь Родине с этим делом.

Ольга Пасечник, корреспондент:

С полей прямо на зерносушильный комплекс. Здесь зерно сушат, очищают и доводят до идеального состояния. Технологии работают на результат.

Борис Триденский, директор сельхозпредприятия «Щавры-агро»:

У нас три зерносушильных комплекса сегодня в хозяйстве. Расположен один в Докудово, два – в холопеничской стороне. Все работают на местных видах топлива. Производительность у нас порядка 450 тонн, мы можем перерабатывать, сушить зерно и дорабатывать в сутки.

Денис Кирикович, первый заместитель председателя Крупского райисполкома:

В данный момент убрали порядка 57 уборочных площадей. Намолочено 40 тысяч тонн зерна.