Через единоборства к религии: настоятель храма в Гродненской области обучает школьников боевым искусствам

Новости Беларуси. Он легко меняет священный храм на боксерский ринг. Отец Владислав - служитель одного из приходов Гродненщины - организовал секцию восточных единоборств. Теперь помимо развития духовного старшеклассникам местной школ он дает и развитие физическое, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё несколько месяцев назад ученики этой сельской школы видели приёмы восточных единоборств только в фильмах. Ребята и представить не могли, что боевые искусства на профессиональном уровне они смогут изучать у себя дома. И уж тем более, что их учителем и тренером станет настоятель местной церкви.

Священник Владислав Ракутин в прошлом сам занимался единоборствами. После назначения в новый приход решил таким неординарным способом привлечь в церковь молодёжь. При этом учения о восточных боевых искусствах он совместил с христианской философией.

Владислав Ракутин, настоятель церкви Благовещения пресвятой Богородицы:

Мы строго используем только физическую составляющую, без духовных восточных аккультных практик. Никакой медитации, ничего подобного у нас даже близко нет.

К появлению в школе учителя в рясе многие ребята по началу отнеслись с иронией. Однако, уже первые занятия кардинально изменили настроение старшеклассников. Оказалось, что священник на равных общается с учениками.

Тимофей Жук, ученик 11 класса Житомлянской средней школы:

Начали тренироваться были первые тренировки. Конечно, все удивлялись, но большая часть начала ходить. Каждый день тренируемся и после этого ходим в церковь.

Отец Владислав на конкретных примерах проводит параллель между боевым искусством и религией. Продолжением такого ликбеза стало посещение церкви. В храм потянулись даже те ребята, которые ни разу не были на службе.

Андрей Куклис, ученик 11 класса Житомлянской средней школы:

Я начал понимать, что церковь это хорошо. Стал ходить каждые выходные, не только по праздникам. Нам стало интересно и мы даже с ребятами стали петь в хоре.

Владислав Ракутин, настоятель церкви Благовещения пресвятой Богородицы:

Я даже совершенно не подозревал, что это произойдёт так быстро. Все они стали помимо того, что петь в церковном хоре, исповедоваться, причащаться. Это у них стало регулярной практикой. И, в конце концов, некоторые из них даже стали изучать священное писание.

Сегодня все без исключения ребята помогают священнику проводить церковные службы. Для них настоятель стал учителем. Найти общий язык, утверждает отец Владислав, помог собственный опыт. Ведь к Богу он пришёл только в 27 лет, а до этого был предпринимателем и активно увлекался спортом.

В планах настоятеля - расширить спортивную секцию за счёт ребят из соседних деревень. И пусть не все из них придут в церковь, но жить по законам христианства юные бойцы будут точно.