Верующие Беларуси 20 апреля отметят Пасху. В преддверии праздника в Березино приглашают на мастер-классы по росписи яиц

Новости Беларуси. Накануне Пасхи в Березино приглашают на мастер-классы по росписи яиц. Участники занятий узнают об истории и особенностях «писанок». У каждого будет возможность нарисовать часть орнамента или просто понаблюдать за этим процессом. Кроме практических занятий предусмотрены творческие встречи.

В местном центре ремесел откроется уникальная выставка на Пасхальную тему, чтобы заранее создать праздничную атмосферу. В экспозиции будут не только расписанные яйца, но и соломенные, бумажные и даже инкрустированные драгоценными камнями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.