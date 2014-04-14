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Верующие Беларуси 20 апреля отметят Пасху. В преддверии праздника в Березино приглашают на мастер-классы по росписи яиц

14 апреля 2014 15:40
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Новости Беларуси. Накануне Пасхи в Березино приглашают на мастер-классы по росписи яиц. Участники занятий узнают об истории и особенностях «писанок». У каждого будет возможность нарисовать часть орнамента или просто понаблюдать за этим процессом. Кроме практических занятий предусмотрены творческие встречи.

В местном центре ремесел откроется уникальная выставка на Пасхальную тему, чтобы заранее создать праздничную атмосферу. В экспозиции будут не только расписанные яйца, но и соломенные, бумажные и даже инкрустированные драгоценными камнями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Пасха # общество # Религия # Фотофакт

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