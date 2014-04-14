Прямой эфир

Культурная программа ЧМ-2014 по хоккею: мероприятия, площадки, события

14 апреля 2014 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во время чемпионата мира по хоккею гостям точно скучно не будет. Помимо ярких хоккейных баталий, их ждет насыщенная культурная программа. В планах в мае провести «Ночь музеев», «Джазовые субботы», фестиваль уличных театров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке у Дворца спорта разместится город мастеров. Там же будут выступать популярные кавер-бэнды и ди-джеи. В столичных парках можно будет послушать духовой оркестр. На улицы выйдут и художники. Таким образом, под открытым небом появятся десятки выставок.

Наталья Шарангович, директор Центра современных искусств:
Мы будем представлять современных белорусских художников, известные проекты, которые проходили в последнее десятилетие. Совершенно новые работы современных белорусских художников. Эта выставка будет представлять искусство 21 века.
Вторая площадка - Музей современного изобразительного искусства, где откроется выставка под названием «100 лет белорусского авангарда». И в этой выставке впервые будут собраны работы художников, представлявших белорусский авангард с 1910 по 1990-ые года.
Третья часть выставки - это выставка, которая откроется на площади Якуба Колоса в рамках проекта «Public-art».

# общество # Чемпионат мира по хоккею # Наталья Шарангович

Другие новости рубрики

Все новости
Верующие Беларуси 20 апреля отметят Пасху. В преддверии праздника в Березино приглашают на мастер-классы по росписи яиц
14 апреля 2014 15:40

Верующие Беларуси 20 апреля отметят Пасху. В преддверии праздника в Березино приглашают на мастер-классы по росписи яиц

Погода в Беларуси: до выходных - дожди, после - до +20
14 апреля 2014 15:36

Погода в Беларуси: до выходных - дожди, после - до +20

Анастасия Каптюг, вторая вице-мисс конкурса «Королева Весна 2014», в гостях программы Утро»!
14 апреля 2014 08:22

Анастасия Каптюг, вторая вице-мисс конкурса «Королева Весна 2014», в гостях программы Утро»!