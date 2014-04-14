Культурная программа ЧМ-2014 по хоккею: мероприятия, площадки, события

Новости Беларуси. Во время чемпионата мира по хоккею гостям точно скучно не будет. Помимо ярких хоккейных баталий, их ждет насыщенная культурная программа. В планах в мае провести «Ночь музеев», «Джазовые субботы», фестиваль уличных театров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке у Дворца спорта разместится город мастеров. Там же будут выступать популярные кавер-бэнды и ди-джеи. В столичных парках можно будет послушать духовой оркестр. На улицы выйдут и художники. Таким образом, под открытым небом появятся десятки выставок.

Наталья Шарангович, директор Центра современных искусств:

Мы будем представлять современных белорусских художников, известные проекты, которые проходили в последнее десятилетие. Совершенно новые работы современных белорусских художников. Эта выставка будет представлять искусство 21 века.

Вторая площадка - Музей современного изобразительного искусства, где откроется выставка под названием «100 лет белорусского авангарда». И в этой выставке впервые будут собраны работы художников, представлявших белорусский авангард с 1910 по 1990-ые года.

Третья часть выставки - это выставка, которая откроется на площади Якуба Колоса в рамках проекта «Public-art».