Белорусы в Риге: своим домом считают Беларусь, а искусство дарят латышам

Новости Латвии. В соседней Латвии проживает около 80 тысяч белорусов. Учитывая, что положение представителей не титульной нации в Прибалтике часто незавидное, нашим в Риге и окрестностях приходится держаться вместе, чтобы удержаться на плаву. и получается это, нужно сказать, весьма успешно.

В эти дни в латвийской столице обсуждают, как расширить межэтнический диалог государств-соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приехал в Беларусь на экскурсию, а уехал обратно в Латвию, как оказалось, с будущей женой. Эрих и Ольга познакомились в Минске, и вот уже пять лет молодая семья живет в Риге.

Эрих Чате:

В каждой культуре есть большие плюсы большие, которые могут дополнить любую культуру. Плюсы от каждой страны - от Беларуси и Латвии - слились и вот брак уже на протяжение 5 лет, двое детей - все здорово и хорошо!

Ольга Юруть, СТВ:

Чтобы убедиться в том, что Латвия – государство многонациональное, даже не стоит проводить каких-то специальных исследований. Достаточно выйтив центр города. Тут услышить и латышскую речь, и русскую, и даже белорусскую. Кстати, наших соотечественников здесь постоянно проживает свыше 70 тысяч.

Беларусь и Латвию связывают и тесные экономические связи. Развитие ряда регионов балтийского государства напрямую зависит от плодотворного сотрудничества с нашей страной.

Елена Лазарева, депутат XI Саема Латвии:

Вопрос сплочения общества актуален. Мы действительно единое общество и это важно понимать и говорить об этом.

10 учеников и один кусок мела. Так, 20 лет назад создавали в Риге первую белорусскоязычную школу. Сейчас это ухоженное здание, профессиональный коллектив, свои традиции и 140 учеников

Анна Иване, директор Рижской белорусской школы имени Янки Купалы:

Гэта нашы мясцовыя рыжане, якія личаць сябе беларусамі, і па пашпарту, а можы і адчувае сябе беларусам. Але гэата ўжо бацькі гэтых дзяцей, якія нарадзіліся тут, у Рызе.

В начале 90-х годов национальные меньшинства, проживающие в Латвии, оказались не у дел. Но белорусы не растерялись и одними из первых начали объединяться. Сначала появилось общество в Риге, а потом уже возникли подобные объединения и в других городах Латвии.

Иосиф Цырганович, участник ансамбля белорусской народной песни «Надзея» Белорусского общества «Прамень» Риги:

Сення я задаволен вельмі тым, што я пазнаеміўся са сваімі землякамі з Маладзечна. Мне радасна сення прысутничаць тут.

Народные песни, танцы лучше слов рассказывают о культуре и традициях. До этого, такие творческие встречи прошли в Литве, Польше, Украине.

Александр Соснович, начальник отдела Аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

Хотим на нашем примере показать, как могут дружить народы, проживающие в Беларуси. Познакомится с той атмосферой, с тем опытом взаимодействия ннациональных обществ, которые проживают в Латвии. Взять у них все лучшее и порекомендовать то, что мы можем.

Врачи, педагоги, бизнесмены и пенсионеры – у каждого из них своя родина. Кто-то родился в Украине, а кто-то в Закавказье. Сейчас они своим домом считают Беларусь, а искусство дарят латышам.