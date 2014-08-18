Чемпионат по стрельбе из табельного оружия подразделений Следственного комитета Беларуси прошел в Минской области

Новости Беларуси. Чемпионат по стрельбе из табельного оружия подразделений Следственного комитета Республики Беларусь прошел в Минской области. Третий год подряд 8 команд оспаривали звание самой точной.

Участники соревнований (и мужчины, и женщины) выполняли различные упражнения из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Победители и призеры определены в личном и общекомандном зачете.

По итогам двухдневной борьбы лучшей стала команда управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области. На первую ступень пьедестала она поднимается не впервые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чеслав Шамрей, главный судья чемпионата по стрельбе подразделений Следственного комитета Республики Беларусь:

Цель мероприятия – улучшить профессиональную подготовку сотрудников. Наш следователь на сегодняшний день возглавляет следственно-оперативную группу и он должен владеть оружием так же, как и пером. После соревнований будет выбрана сборная команда и эта сборная команда будет представлять Следственный комитет на соревнованиях БФСО «Динамо».

Наталья Крупенина, главный инспектор группы по работе с обращениями граждан управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области:

Мы уже участвуем в соревнованиях третий год подряд. Занимали не раз призовые места. У нас проходили сборы в течение трех недель. Мы ездили на базу военной части, где готовились к стрельбе для того, чтобы выступить достойно на соревнованиях. С каждым годом профессионализм растет, люди совершенствуются.