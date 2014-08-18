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Подарок мечты: сын подарил маме долгожданную машину и снял ее реакцию на видео

18 августа 2014 08:58
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Новости Канады. Трогательное видео появилось на YouTube неделю назад и уже собрало более 3 миллионов просмотров.

«Эти прекрасные и редкие моменты. Сделайте приятное своим родителям сегодня. Позвоните им, дайте знать, как много они значат для вас», – написал Кори в комментарии к своему видео.

Кори Вадден откладывал деньги для того, чтобы подарить своей маме машину, о которой она так долго мечтала.

В день икс Кори вывел маму на улицу, на лестнице они остановились, и сын заявил: «Это письмо, которое пришло тебе сегодня по почте», – и протянул конверт.

Каково было удивление женщины, когда в бумажном пакете она обнаружила ключи и фотографию долгожданного авто. Новенький 1973 Saab 99 EMS тем временем ждал свою хозяйку во дворе дома.

Мама Кори влюбилась в этот автомобиль давно.

Сын рассказывает, мама работала домработницей, и именно тогда, у одного из хозяев она впервые увидела эту машину. Увидела и полюбила. Кстати, сын – далеко не миллиардер, на подарок мечты ему действительно пришлось откладывать с заработанных денег за месяц. Смотрите видео.

# общество # Подарки

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