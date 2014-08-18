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В Минске школьные линейки пройдут 30 августа

18 августа 2014 11:39
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Новости Беларуси. Праздничные линейки в минских школах пройдут 30 августа. Об этом 18 августа сообщили в Мингорисполкоме.

Сейчас в учреждениях образования заканчиваются последние приготовления для встречи учеников. Большинство школ получили паспорта готовности. Остальные планируют сделать это до 25 августа.

Школы и гимназии встретят ребят обновленными. За летние каникулы их отремонтировали, где необходимо заменили окна и мебель.

Лариса Смагина, директор гимназии №7 Минска:
В этом учебном году школа готова на 100%. Капитальные вложения государства, администрации района и, конечно, спонсорская поддержка наших родителей. Мы закончили капитальный ремонт большого спортивного зала, нижнего спортивного зала и галереи. Так как в этом году первый раз гимназия набирает семь новых классов, то нам пришлось сделать четыре новых кабинета первых классов. 

К слову, в Беларуси 1 сентября двери откроют 3 новые школы. Их построили в Бресте, Гродно и Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Школы в Беларуси

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