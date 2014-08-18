Лучший шеф-повар Минска Игорь Пивоваров: Когда я работаю по 16 часов, жена понимает, что искусство требует жертв!

Знакомьтесь: лучший шеф-повар Минска. Еще в 13 лет Игорь Пивоваров решил, что станет либо парикмахером, либо поваром. Почему выбирал именно из этих двух профессий? У Игоря есть объяснение.

Игорь Пивоваров, шеф-повар:

На тот момент я уже логически рассуждал о том, что люди всегда будут кушать и всегда будут стричься…

Обладатель уникального кулинарного таланта родом из России. Там он окончил техникум, после чего в 18 лет стал работать в обычной столовой. А дальше и сам не заметил, как взлетел по карьерной лестнице.

Игорь Пивоваров, шеф-повар:

Профессиональные, сложные блюда - это уже тогда, когда я пошел работать в японский ресторан. Там меня многому научили, потому что там работал очень известный российский шеф-повар. И с тех пор я начал более серьезно готовить…

Правда, легко Пивоварову ничего не давалось, и первый блин, как у многих, «был комом». Но благодаря своим стараниям, и любви к кулинарии, в 24 Игорь уже стал шеф-поваром японского ресторана.

За свою жизнь он поменял не одно место работы. Пивоваров уверен: чтобы стать мастером своего дела, нужно попробовать себя на различных кухнях.

Принять участие в конкурсе поваров Игорю предложили за 24 часа до его проведения. За сутки Пивоваров решил, чем будет удивлять жюри. Свое мастерство он должен был продемонстрировать в приготовлении десяти блюд. Результат: холодные и горячие закуски, десерты, приготовленные Игорем, были признаны лучшими.

Россиянин Игорь Пивоваров живет и работает в Минске уже несколько лет. Виновницей переезда талантливого повара в «синеокую» стала белорусская девушка. Игорь влюбился и женился.

Игорь Пивоваров, шеф-повар:

Дома готовим по очереди, но в основном, конечно, жена. Я готовлю дома редко. У меня это есть и на работе.

У шеф-повара восьмичасовой рабочий день. Но зачастую, Игорь проводит на кухне все шестнадцать.

Игорь Пивоваров, шеф-повар:

Моя жена к этому относится мягко. Она сама немного творческий человек. И прекрасно понимает, что искусство требует жертв.