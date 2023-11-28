Этой зимой на двух улицах в центре Минска используют менее агрессивную соляную смесь

Пилотный проект Академии наук реализуют зимой дорожники столицы. На двух центральных улицах проведут эксперимент с менее агрессивной соляной смесью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особая добавка – ингибитор – разработана по поручению Президента. Эффект будет точно, как минимум за счет снижения влияния на зеленые насаждения, поскольку агрессивное воздействие смеси сократится на 30-40 %. Снизится и воздействие на обувь горожан и железобетонные конструкции. В целом, этой зимой в Минске обрабатывать улицы против гололеда будут традиционно.

Артем Ганчар, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Мы как песчано-соляной смесью пользовались, так и будем продолжать пользоваться, так же, как и галитом марки А. Ничего нового, просто галит марки А будет использоваться с ингибитором. ПСС применялся и будет применяться. Надо понимать, что песчано-соляная смесь невозможно не использовать, когда температура 15 градусов и ниже, для отрицательной температуры. Потому что нам необходимо создать коэффициент сцепления машины, а для этого именно ПСС необходим.

Результаты эксперимента подведут летом: ученые оценят, как расцветут деревья, какое влияние новая смесь окажет на почву, а в «Горремавтодоре» подсчитают экономический эффект.