Чем занять ребенка на зимних каникулах? Вот какие мероприятия могут посетить школьники

Уже завтра у всех школьников нашей страны начинаются долгожданные зимние каникулы. Они будут долгими, по 7 января включительно. Это целых две недели развлечений и отдыха от учебы. Чем занять ребенка? Как организовать досуг школьников? Об этом поговорили с гостьей.

Наталья Карпушева, начальник центра идеологической, воспитательной и социальной работы Минского городского института развития образования:

С 16 декабря состоялось открытие благотворительного марафона «Наши дети», в рамках этого марафона у нас запланировано 800 мероприятий для детей и их родителей, уже 50 мероприятий с участием руководства Мингорисполкома и администрации района пройдет до конца декабря.

Минским школьникам повезло, потому что транспортное сообщение у нас хорошее. В рамках выполнения плана воспитательной работы запланированы воспитательные мероприятия, различные праздничные программы как в школе, так и за пределами школы, сопровождают детей педагоги.

Юных минчан ждет Главная елка страны во Дворце Республики, также приглашает цирк более 1 500 детей на елку с руководством Мингорисполкома, много мероприятий проводится в рамках каникул Минским государственным дворцом детей и молодежи.