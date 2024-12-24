Александр Вольфович посетил детский приют в Слонимском районе

Добрая новогодняя сказка заглянула в Слонимский район. В рамках благотворительного марафона «Наши дети» государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович вручил подарки воспитанникам местного Социально-педагогического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 16 ребят, которых изъяли из семей. У их родителей на переосмысление своих поступков есть полгода, а пока временным домом для детей стал приют. И здесь для них устроили настоящий праздник. Гости в свою очередь вручили и малышам, и центру подарки: сладости и сертификаты на приобретение телевизора и бытовой техники. Они же старались поделится еще и частицей тепла и веры в то, что в волшебные новогодние дни чудеса случаются.

Нам предложили возле елочки загадать желание. Я загадала, чтобы все были счастливы и здоровы.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Мы сегодня обошли, посмотрели. Здесь созданы действительно все условия, уютные, практически как дома. Но это практически как дома. Все равно для ребенка, попавшего в вот эту тяжелую ситуацию, ничего не заменит материнское тепло. И в канун Нового года, конечно же, хочется еще больше уделить внимание, подарить тепла, заботы, радости этим детям.