Прямой эфир

Александр Вольфович посетил детский приют в Слонимском районе

24 декабря 2024 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Добрая новогодняя сказка заглянула в Слонимский район. В рамках благотворительного марафона «Наши дети» государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович вручил подарки воспитанникам местного Социально-педагогического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович посетил детский приют в Слонимском районе-2

Это 16 ребят, которых изъяли из семей. У их родителей на переосмысление своих поступков есть полгода, а пока временным домом для детей стал приют. И здесь для них устроили настоящий праздник. Гости в свою очередь вручили и малышам, и центру подарки: сладости и сертификаты на приобретение телевизора и бытовой техники. Они же старались поделится еще и частицей тепла и веры в то, что в волшебные новогодние дни чудеса случаются.

Александр Вольфович посетил детский приют в Слонимском районе-4

Нам предложили возле елочки загадать желание. Я загадала, чтобы все были счастливы и здоровы.

Александр Вольфович посетил детский приют в Слонимском районе-6

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы сегодня обошли, посмотрели. Здесь созданы действительно все условия, уютные, практически как дома. Но это практически как дома. Все равно для ребенка, попавшего в вот эту тяжелую ситуацию, ничего не заменит материнское тепло. И в канун Нового года, конечно же, хочется еще больше уделить внимание, подарить тепла, заботы, радости этим детям.

Александр Вольфович посетил детский приют в Слонимском районе-8

На праздничное представление в Социально-педагогический центр были приглашены и родственники воспитанников. Трогательная атмосфера не оставила равнодушными никого. А значит, есть надежда, что детские новогодние желания о заботливых родителях исполнятся. К слову, в этом году 25 детей из приюта уже вернулись в свои семьи.

# Благотворительность # Александр Вольфович

Другие новости рубрики

Все новости
Минэкономики утвердило этапы проведения конкурса на соискание премии правительства
24 декабря 2024 11:04

Минэкономики утвердило этапы проведения конкурса на соискание премии правительства

ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси
24 декабря 2024 10:46

ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси

Верховный Суд 30 декабря огласит приговор по делу о геноциде в отношении Смовского
24 декабря 2024 10:42

Верховный Суд 30 декабря огласит приговор по делу о геноциде в отношении Смовского