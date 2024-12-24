ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси

Дополнительные меры безопасности на дорогах Беларуси. Наряды ДПС уже в канун рождественских и новогодних праздников несут службу в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделяется соблюдению правил пешеходами и водителями на наиболее аварийно-опасных участках дорог и улиц. Также сотрудники ГАИ будут дежурить рядом с местами проведения праздничных мероприятий. Например, 24 декабря они сопровождают колонны автобусов, которые привезли в цирк детей на традиционное театрализованное представление с участием руководства Минского городского исполнительного комитета.