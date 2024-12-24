Минэкономики утвердило этапы проведения конкурса на соискание премии правительства

Министерство экономики утвердило этапы проведения конкурса на соискание премии правительства за особые достижения в различных сферах. Прием заявок для участия начнется с нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премия будет присуждаться одному или нескольким соискателям (не более шести человек) за результаты, которые существенно повысили конкурентоспособность предприятия. Победители конкурса, которых определят путем голосования, получат вознаграждение в размере 42 тысяч рублей – из расчета, что базовая величина с января равна 42 рублям.

Ежегодно будут присуждаться две премии в двух категориях: за значимый вклад в развитие производства и сферы услуг и за достижения в отраслевой науке.