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Минэкономики утвердило этапы проведения конкурса на соискание премии правительства

24 декабря 2024 11:04
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Министерство экономики утвердило этапы проведения конкурса на соискание премии правительства за особые достижения в различных сферах. Прием заявок для участия начнется с нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики утвердило этапы проведения конкурса на соискание премии правительства-2

Премия будет присуждаться одному или нескольким соискателям (не более шести человек) за результаты, которые существенно повысили конкурентоспособность предприятия. Победители конкурса, которых определят путем голосования, получат вознаграждение в размере 42 тысяч рублей – из расчета, что базовая величина с января равна 42 рублям. 

Ежегодно будут присуждаться две премии в двух категориях: за значимый вклад в развитие производства и сферы услуг и за достижения в отраслевой науке. 

Минэкономики утвердило этапы проведения конкурса на соискание премии правительства-4

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
При принятии постановления обсуждалось, что должна быть дана оценка непосредственно личному вкладу номинанта в достижении наилучших результатов на предприятии, в отрасли, в целом для экономики страны. Мы надеемся и уверены, что эта новая традиция, которую мы сегодня начинаем, даст высокий стимул для предприятий, их работников в реализации своих инициатив на благо и отраслей, и экономики.

Поданные в начале года соискателями заявки рассмотрят в течение лета, а осенью 2025-го четверых лауреатов наградят.

# Юрий Чеботарь # Государственная политика

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