Минэкономики утвердило этапы проведения конкурса на соискание премии правительства

Министерство экономики утвердило этапы проведения конкурса на соискание премии правительства за особые достижения в различных сферах. Прием заявок для участия начнется с нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерство экономики утвердило этапы проведения конкурса на соискание премии правительства за особые достижения в различных сферах. Прием заявок для участия начнется с нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премия будет присуждаться одному или нескольким соискателям (не более шести человек) за результаты, которые существенно повысили конкурентоспособность предприятия. Победители конкурса, которых определят путем голосования, получат вознаграждение в размере 42 тысяч рублей – из расчета, что базовая величина с января равна 42 рублям.
Ежегодно будут присуждаться две премии в двух категориях: за значимый вклад в развитие производства и сферы услуг и за достижения в отраслевой науке.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
При принятии постановления обсуждалось, что должна быть дана оценка непосредственно личному вкладу номинанта в достижении наилучших результатов на предприятии, в отрасли, в целом для экономики страны. Мы надеемся и уверены, что эта новая традиция, которую мы сегодня начинаем, даст высокий стимул для предприятий, их работников в реализации своих инициатив на благо и отраслей, и экономики.
Поданные в начале года соискателями заявки рассмотрят в течение лета, а осенью 2025-го четверых лауреатов наградят.