Объединение науки и практики! В Могилёвской больнице открылся филиал кафедры Витебского медуниверситета

Медицинская наука и практика объединяются в Могилеве! Открытие кафедры инфекционных заболеваний при первой городской больнице, созданной в сотрудничестве с Витебским медуниверситетом, откроет новые горизонты для развития региональной медицины. Это означает не только инновационные исследования и подготовку высококвалифицированных специалистов, но и, что важнее всего, более эффективное и качественное лечение для пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою первую научную работу ревматолог Дмитрий Петрович написал по биологии еще за школьной скамьей. И с тех пор не может остановиться. В медицинском университете на кафедре микробиологии и иммунологии он заложил прочный фундамент будущих открытий и сегодня у врача-ревматолога первой Могилевской больницы за плечами кандидатская диссертация, посвященная прогнозированию эффективности генноинженерных препаратов. Простыми словами, его работа позволяет заглянуть в будущее и предсказать результат лечения еще до его начала. Методы, разработанные могилевским врачом, оказались полезными не только для белорусских коллег: сегодня они упоминаются в рекомендациях международного ревматологического общества.

Дмитрий Петрович, заведующий ревматологическим отделением Могилевской больницы №1:

Практикоориентированная должна быть наука с какой-то стороны. То есть от каждого исследования должен быть какой-то выход для практического здравоохранения, а не просто теоретические основы. Поэтому практикующие врачи, которые занимаются наукой, они имеют большой опыт и практический. Чем больше опыт, том больше у тебя появляется вопросов и новых идей для развития.

Дать импульс новым научным исследованиям, подготовить высококвалифицированных специалистов и, что особенно важно, улучшить качество медицинской помощи в регионе. Совместить и реализовать эти задачи поможет сотрудничество Могилевской больницы №1 с Витебским медицинским университетом. Сегодня на базе медучреждения торжественно открыли кафедру инфекционных заболеваний. Она станет мостом между наукой и практической медициной.

Валерий Семенов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:

Любой пациент в нашей стране имеет полное право, чтобы его посмотрел и проконсультировал доцент, профессор. Это не значит, что здесь все плохо, здесь действительно все хорошо. Но есть много вопросов, которые нужно решать совместно. Достаточно много молодых потенциальных врачей, которые могут принести пользу не только в качестве врача, но и в качестве ученого.