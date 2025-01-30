Муковозчик: Трамп приостановил грантовые программы – беглые зарыдали почти сразу

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Одним из первых своих указов вновь избранный президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней большинство программ военной и другой помощи, исключив только Израиль и Египет. Остальным грантососам, казалось бы, надо затянуть пояса. Но опять же, казалось бы, пока оно через океан дойдет, пока сейфы с кассами закроются, пока карманы опустеют… Ан нет. Белорусские беглые, например, зарыдали почти сразу.

Заревела белугой вся змагарская медийка. Всхлипнула в эфире профурсетка, променявшая семью и ребенка на босоногих жэншын. Заплакал сидящий рядом истерик, бросивший родину, не утеревшую ему в очередной раз сопли. Мол, еще неделя-две, и мы без штанов пойдем по миру. Подайте, господа, не дайте помереть с голым-то задом...