Муковозчик: Трамп приостановил грантовые программы – беглые зарыдали почти сразу

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Одним из первых своих указов вновь избранный президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней большинство программ военной и другой помощи, исключив только Израиль и Египет. Остальным грантососам, казалось бы, надо затянуть пояса. Но опять же, казалось бы, пока оно через океан дойдет, пока сейфы с кассами закроются, пока карманы опустеют… Ан нет. Белорусские беглые, например, зарыдали почти сразу.
Заревела белугой вся змагарская медийка. Всхлипнула в эфире профурсетка, променявшая семью и ребенка на босоногих жэншын. Заплакал сидящий рядом истерик, бросивший родину, не утеревшую ему в очередной раз сопли. Мол, еще неделя-две, и мы без штанов пойдем по миру. Подайте, господа, не дайте помереть с голым-то задом...
Ошибочно считать решения Трампа (и его самого) несущими нам с вами пользу и благоденствие. Читайте здесь.
Андрей Муковозчик:
Буквально за каких-то пару дней взвыли все невероятные, кроме уже набивших защечные мешки кабинэтных да офисных. Стонут все «члены гражданского обчества», привыкшие жить на иностранные деньги, выделяемые «под проэкты».
Оказалось, жить от гранта к гранту – совсем не то же самое, что от зарплаты до зарплаты. И еще оказалось (в который уже раз), что вся их барацьба – это вечное попрошайничество, это «делай, что велят», это «любой каприз, лишь дайте денег». Нету денег – и вся барацьба сводится к удержанию падающих штанов. К попыткам загрызть ближнего по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». К страстному, животному желанию не помереть с голым задом.
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