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В Минске на 1,5% снизилось количество коррупционных преступлений

30 января 2025 18:52
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На 1,5 % В Минске снизилось количество коррупционных преступлений,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске на 1,5% снизилось количество коррупционных преступлений-2

Это одно из ключевых направлений в работе правоохранителей и местных органов власти. Вопросы противодействия коррупции и пути их решения рассмотрели на заседании Мингорисполкома. Основная доля правонарушений – получение, либо дача взятки, а также хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Больше всего подвержены рискам коррупции сферы строительства, образования и жилищно-коммунального хозяйства.

В Минске на 1,5% снизилось количество коррупционных преступлений-4

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома: 
Подбор и расстановка кадров – этому нужно уделять более пристальное внимание. Второе – это сфера государственных закупок. Здесь принят ряд новых нормативных документов, которые регулируют эту сферу. От руководителей всех уровней требуется системный контроль за осуществление государственных закупок. Более 8 миллионов рублей финансовые органы города выявили в прошлом году нарушения законодательства в сфере распоряжения государственной собственностью и бюджетными средствами.

В 2025 будет усилен контроль за финансовыми потоками в бюджетных организациях. Особое внимание – повышению эффективности комиссий по противодействию коррупции.

# Мингорисполком # Андрей Стригельский # Коррупция

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