В Минске на 1,5% снизилось количество коррупционных преступлений

На 1,5 % В Минске снизилось количество коррупционных преступлений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это одно из ключевых направлений в работе правоохранителей и местных органов власти. Вопросы противодействия коррупции и пути их решения рассмотрели на заседании Мингорисполкома. Основная доля правонарушений – получение, либо дача взятки, а также хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Больше всего подвержены рискам коррупции сферы строительства, образования и жилищно-коммунального хозяйства.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Подбор и расстановка кадров – этому нужно уделять более пристальное внимание. Второе – это сфера государственных закупок. Здесь принят ряд новых нормативных документов, которые регулируют эту сферу. От руководителей всех уровней требуется системный контроль за осуществление государственных закупок. Более 8 миллионов рублей финансовые органы города выявили в прошлом году нарушения законодательства в сфере распоряжения государственной собственностью и бюджетными средствами.

В 2025 будет усилен контроль за финансовыми потоками в бюджетных организациях. Особое внимание – повышению эффективности комиссий по противодействию коррупции.