«Мы смотрим на наличие команды и готовность работать». Как стать резидентом технопарка?

Новости Беларуси. 4 ноября Минскому городскому технопарку исполнилось 10 лет. Это общество с ограниченной ответственностью было создано для реализации государственной программы инновационного развития Беларуси. С 2011 года оно получило статус субъекта инновационной инфраструктуры в качестве научно-технологического парка. О том, что уже выполнено, и планах на будущее поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ с Владимиром Давидовичем, директором Минского городского технопарка. Юлия Алексеюк, ведущая:

Есть идеи, есть желание стать резидентом технопарка. Как это сделать? Какие дальнейшие шаги?

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Идеи мало. Технопарк принимает в резиденты уже состоявшиеся предприятия, то есть уже должно быть юрлицо и понимание того, что все в этом мире не бесплатно. Нужно платить даже за минимальную аренду. Есть такая пословица: лекарство должно быть платным. Мы не воспитываем какие-то иждивенческие настроения. Наоборот, это здорово, когда сформировавшееся предприятие с потенциалом роста приходит к нам зацепиться за маленький кусочек площади. Это может быть даже в подвале. Затем, это интересно наблюдать, через год-два они возьмут побольше, потом еще побольше. Они пользуются теми сервисными продуктами, которые мы им предлагаем. Это финансирование через банковский кредит тех предприятий, которые уже доросли до этого. У нас программа с «Беларусбанком», называется «Бизнес-старт инновации». На достаточно мягких условиях даже сейчас можно взять кредит под проект, оборудование или технологическое обеспечение, постепенно возвращать. Некоторые пользуются этим по два-три раза. Всего из 40 с лишним резидентов порядка 20 этой возможностью воспользовались. Кроме этого, мы стараемся создать достаточно плотный трафик из наших зарубежных партнеров. В основном сейчас это Российская Федерация, «Сколково» просматривает проекты наших резидентов, с кем-то знакомятся поближе, чтобы дать им возможность реализовать свои проекты в регионах Российской Федерации. То же самое мы делаем с Российской торгово-промышленной палатой. У них тоже есть структуры, которые взаимодействуют с такими инфраструктурами, образованиями, как мы, Минский технопарк и в России огромная сеть технопарков. Стараемся вывести наших резидентов и сами выйти на рынки других стран СНГ, например, Казахстана. С Киргизией у нас пока состоялось знакомство, но, думаю, что какие-то проекты совместные, конкурсы тоже будет реализовывать. И, как говорят, в странах дальней дуги недавно познакомились с представителями Малайзии, ОАЭ. Хотя некоторые наши резиденты в Эмиратах и так уже продают продукцию, которую производят. Стараемся сделать мир открытым не только для наших компаний-резидентов, но и вообще всех, кто к нам приходит и с нами знакомится. Это ключевой резерв для роста любого предприятия – делать свою продукцию адаптивной и нужной по всему мировому рынку.

Юлия Алексеюк:

Когда вы выбираете резидентов, кого поддержать, на что делаете упор? Владимир Давидович:

На готовность начинать свою деятельность или вести уже начатую на определенных площадях буквально сразу. Если они готовы начинать завтра, значит, скорее всего, это наш клиент. Если мы видим, что там начинается обкладывание множеством условий, то надо еще подождать, пока команда созреет. Мы смотрим на наличие команды и готовность работать, не ждать каких-то райских кущ, которые откуда-то придут. Это краеугольный камень любого бизнеса. То есть ты готов быстро стартануть и развиваться. И еще, конечно же, ты имеешь навыки и возможности быстро продавать. Юлия Алексеюк:

А если навыков не хватает, есть возможность их получить в стартап-школе?