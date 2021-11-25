Александр Лукашенко: обострение противоречий в мире представляет опасность на национальном и глобальном уровнях
Новости Беларуси. «Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения» – так обозначена тема масштабного форума, который собрал в Минске представителей из 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его приурочили к 75-летию Института национальной безопасности нашей страны.
Участникам встречи приветствие направил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул: обострение противоречий в мире представляет опасность на национальном и глобальном уровнях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Управляемый извне хаос насаждается посредством «цветных революций», гибридных войн и информационной агрессии. Противостоять этому возможно только при условии консолидации усилий, выработки единых подходов к защите национальных и региональных интересов.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что работа дискуссионной площадки позволит экспертам предметно рассмотреть важнейшие аспекты обеспечения безопасности, обменяться мнениями и поделиться опытом решения наиболее актуальных проблем, определить основные направления дальнейшего взаимодействия.