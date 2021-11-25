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Александр Лукашенко: обострение противоречий в мире представляет опасность на национальном и глобальном уровнях

25 ноября 2021 08:14
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Новости Беларуси. «Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения» – так обозначена тема масштабного форума, который собрал в Минске представителей из 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его приурочили к 75-летию Института национальной безопасности нашей страны.  

Участникам встречи приветствие направил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул: обострение противоречий в мире представляет опасность на национальном и глобальном уровнях.  

Александр Лукашенко: обострение противоречий в мире представляет опасность на национальном и глобальном уровнях-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Управляемый извне хаос насаждается посредством «цветных революций», гибридных войн и информационной агрессии. Противостоять этому возможно только при условии консолидации усилий, выработки единых подходов к защите национальных и региональных интересов.  

Александр Лукашенко: обострение противоречий в мире представляет опасность на национальном и глобальном уровнях-4

Александр Лукашенко выразил уверенность, что работа дискуссионной площадки позволит экспертам предметно рассмотреть важнейшие аспекты обеспечения безопасности, обменяться мнениями и поделиться опытом решения наиболее актуальных проблем, определить основные направления дальнейшего взаимодействия.  

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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