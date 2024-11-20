Очень простое и вкусное блюдо из слоеного теста! Рассказываем, как приготовить флэтбрэд

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим флэтбрэд. Для этого блюда мы будем использовать слоеное дрожжевое тесто, тмин, тимьян и розмарин, а также моцареллу и горгондзолу.

Этот рецепт точно понравится любителям вкусных и простых в приготовлении блюд из слоеного теста. Сочетание сыров получается просто изумительное! А вместо того чтобы замешивать тесто, мы используем готовое слоеное. Сочетание хрустящей основы, пряного чеснока и двух видов сыра делают это блюдо незабываемым. Попробуйте его приготовить, порадуйте родных и близких.