Прямой эфир

Очень простое и вкусное блюдо из слоеного теста! Рассказываем, как приготовить флэтбрэд

20 ноября 2024 09:08
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Очень простое и вкусное блюдо из слоеного теста! Рассказываем, как приготовить флэтбрэд-1

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим флэтбрэд. Для этого блюда мы будем использовать слоеное дрожжевое тесто, тмин, тимьян и розмарин, а также моцареллу и горгондзолу.

Этот рецепт точно понравится любителям вкусных и простых в приготовлении блюд из слоеного теста. Сочетание сыров получается просто изумительное! А вместо того чтобы замешивать тесто, мы используем готовое слоеное. Сочетание хрустящей основы, пряного чеснока и двух видов сыра делают это блюдо незабываемым. Попробуйте его приготовить, порадуйте родных и близких.

Пошаговый рецепт – в видео.

# Рецепты # Михаил Анищенко

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