Богатое культурное наследие. Выставка о белорусском кино проходит в галерее Михаила Савицкого

Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска: По-настоящему кинематографический выдался этот ноябрь. Здесь представлено около 80 работ настоящих мэтров белорусского кино – Вячеслав Кубарев и Евгений Игнатьев. И по-настоящему волшебная профессия – художник кино – оживает у нас здесь, в выставочном зале. Момимо того, что они работали, провели всю свою жизнь на киностудии «Беларусьфильм», они еще и увлекались профессионально живописью, участвовали в международных и республиканских выставках.

Валентина Степанова, член Президиума Белорусского союза кинематографов:

Это один из важных наших проектов, посвященный великим людям нашего белорусского кино, художникам. Это два друга, они оба из Новгородской области. Евгений Алексеевич был особенным человеком, я всегда советовалась с ним, потому что это человек мудрый, добрый и хорошо знающий кинопроизводство и историю белорусского кино. Вот сразу можно заметить, что в его работах – любовь к России, но все-таки преобладает белорусский пейзаж, любовь к белорусскому пейзажу, любовь к белорусской природе. Я дружила с ним и его семьей и почти на каждый день рождения получала работы Евгения Алексеевича в подарок. И я очень ценю эти работы как память о нем.