Богатое культурное наследие. Выставка о белорусском кино проходит в галерее Михаила Савицкого

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
На днях в Минске отгремел международный фестиваль «Лістапад» — настоящий праздник творчества! В этом году форум отметил 30-летие. Символично, что в 2024-м свой вековой юбилей встречает и национальная киностудия «Беларусьфильм». Ближе познакомиться с богатым культурным наследием нашей страны предлагают в художественной галерее Михаила Савицкого. Уникальная выставка приурочена к знаковым датам и представляет зрителям натюрморты, лирические пейзажи, посвященные белорусскому кино.
Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
По-настоящему кинематографический выдался этот ноябрь. Здесь представлено около 80 работ настоящих мэтров белорусского кино – Вячеслав Кубарев и Евгений Игнатьев. И по-настоящему волшебная профессия – художник кино – оживает у нас здесь, в выставочном зале. Момимо того, что они работали, провели всю свою жизнь на киностудии «Беларусьфильм», они еще и увлекались профессионально живописью, участвовали в международных и республиканских выставках.
Валентина Степанова, член Президиума Белорусского союза кинематографов:
Это один из важных наших проектов, посвященный великим людям нашего белорусского кино, художникам. Это два друга, они оба из Новгородской области. Евгений Алексеевич был особенным человеком, я всегда советовалась с ним, потому что это человек мудрый, добрый и хорошо знающий кинопроизводство и историю белорусского кино. Вот сразу можно заметить, что в его работах – любовь к России, но все-таки преобладает белорусский пейзаж, любовь к белорусскому пейзажу, любовь к белорусской природе. Я дружила с ним и его семьей и почти на каждый день рождения получала работы Евгения Алексеевича в подарок. И я очень ценю эти работы как память о нем.
Подробности в видео.