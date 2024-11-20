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Богатое культурное наследие. Выставка о белорусском кино проходит в галерее Михаила Савицкого

20 ноября 2024 08:56
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Богатое культурное наследие. Выставка о белорусском кино проходит в галерее Михаила Савицкого-2

На днях в Минске отгремел международный фестиваль «Лістапад» — настоящий праздник творчества! В этом году форум отметил 30-летие. Символично, что в 2024-м свой вековой юбилей встречает и национальная киностудия «Беларусьфильм». Ближе познакомиться с богатым культурным наследием нашей страны предлагают в художественной галерее Михаила Савицкого. Уникальная выставка приурочена к знаковым датам и представляет зрителям натюрморты, лирические пейзажи, посвященные белорусскому кино.

Богатое культурное наследие. Выставка о белорусском кино проходит в галерее Михаила Савицкого-4

Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
По-настоящему кинематографический выдался этот ноябрь. Здесь представлено около 80 работ настоящих мэтров белорусского кино – Вячеслав Кубарев и Евгений Игнатьев. И по-настоящему волшебная профессия – художник кино – оживает у нас здесь, в выставочном зале. Момимо того, что они работали, провели всю свою жизнь на киностудии «Беларусьфильм», они еще и увлекались профессионально живописью, участвовали в международных и республиканских выставках.

Богатое культурное наследие. Выставка о белорусском кино проходит в галерее Михаила Савицкого-6

Валентина Степанова, член Президиума Белорусского союза кинематографов:
Это один из важных наших проектов, посвященный великим людям нашего белорусского кино, художникам. Это два друга, они оба из Новгородской области. Евгений Алексеевич был особенным человеком, я всегда советовалась с ним, потому что это человек мудрый, добрый и хорошо знающий кинопроизводство и историю белорусского кино. Вот сразу можно заметить, что в его работах – любовь к России, но все-таки преобладает белорусский пейзаж, любовь к белорусскому пейзажу, любовь к белорусской природе. Я дружила с ним и его семьей и почти на каждый день рождения получала работы Евгения Алексеевича в подарок. И я очень ценю эти работы как память о нем. 

Подробности в видео.

# Киностудия «Беларусьфильм» # Евгения Стальмахова # Валентина Степанова # Михаил Савицкий

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