Такое развлечение может быть травмоопасным. Что нужно знать о катании на тюбинге?

Зимой одним из главных развлечений является катание на тюбинге, но оно не всегда заканчивается так весело, как хотелось бы. И от незнания правил безопасности ежегодно страдают и гибнут десятки детей и взрослых.

Леонид Барановский, инструктор по прокату тюбингов: Это такой вид катания, который, как-то получилось, что у нас начал развиваться недавно относительно. Самое большое достоинство, что большая скорость, все люди, конечно, хотят как можно скорее скатиться с горки. И тюбинг позволяет это сделать, но вместе с тем эта скорость несет и опасные моменты. Для тюбинга надо, чтобы хорошая трасса была сделана, специальная, оборудованная.

Ни в коем случае нельзя совмещать катание на металлических санках и тюбинге. Если надувная ватрушка налетит на санки, которые не такие скоростные, то впоследствии могут быть очень серьезные травмы.

Леонид Барановский:

Остановить очень трудно тюбинг. Потому что трасса укатанная, только ногами можно остановить. Но если там уже лед становится, то уже нельзя остановить и повернуть нельзя. Он едет по трассе так, как ему хочется, можно сказать. По линии наименьшего сопротивления. Тюбинг выбирают, конечно, по габаритам человека. Если он высокий, тяжелый, взрослых я имею в виду, то им, конечно, надо диаметр побольше тюбинга. Там и камера побольше, и вес больше выдерживает. И шире, и устойчивее, а для детей есть поменьше.

Помните, скатываться нужно строго по одному, нельзя связывать несколько ватрушек вместе, запрещается садиться в один тюбинг вдвоем или втроем, ребенка до 6 лет катать только с родителем на специализированном тюбинге.