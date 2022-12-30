Такое развлечение может быть травмоопасным. Что нужно знать о катании на тюбинге?

Зимой одним из главных развлечений является катание на тюбинге, но оно не всегда заканчивается так весело, как хотелось бы. И от незнания правил безопасности ежегодно страдают и гибнут десятки детей и взрослых.
Зимой одним из главных развлечений является катание на тюбинге, но оно не всегда заканчивается так весело, как хотелось бы. И от незнания правил безопасности ежегодно страдают и гибнут десятки детей и взрослых.
Леонид Барановский, инструктор по прокату тюбингов:
Это такой вид катания, который, как-то получилось, что у нас начал развиваться недавно относительно. Самое большое достоинство, что большая скорость, все люди, конечно, хотят как можно скорее скатиться с горки. И тюбинг позволяет это сделать, но вместе с тем эта скорость несет и опасные моменты. Для тюбинга надо, чтобы хорошая трасса была сделана, специальная, оборудованная.
Ни в коем случае нельзя совмещать катание на металлических санках и тюбинге. Если надувная ватрушка налетит на санки, которые не такие скоростные, то впоследствии могут быть очень серьезные травмы.
Леонид Барановский:
Остановить очень трудно тюбинг. Потому что трасса укатанная, только ногами можно остановить. Но если там уже лед становится, то уже нельзя остановить и повернуть нельзя. Он едет по трассе так, как ему хочется, можно сказать. По линии наименьшего сопротивления. Тюбинг выбирают, конечно, по габаритам человека. Если он высокий, тяжелый, взрослых я имею в виду, то им, конечно, надо диаметр побольше тюбинга. Там и камера побольше, и вес больше выдерживает. И шире, и устойчивее, а для детей есть поменьше.
Помните, скатываться нужно строго по одному, нельзя связывать несколько ватрушек вместе, запрещается садиться в один тюбинг вдвоем или втроем, ребенка до 6 лет катать только с родителем на специализированном тюбинге.
Леонид Барановский:
По правилам катания на тюбинге надо, прежде всего, трасса. Соблюдать дистанцию между тюбингами, не меньше 20 метров. Запрещается становиться в рост на тюбинге. Только сидя и крепко держаться за ручки. Нельзя вдвоем кататься на тюбинге, повышается центр тяжести и тюбинг может скорее перевернуться.
Кроме того, перед катанием проверьте тюбинг на целостность, не отпускайте детей кататься одних, во время спуска крепко держитесь за ручки, нельзя спрыгивать во время движения. При несчастном случае необходимо оказать первую помощь и в зависимости от ситуации вызвать медицинскую помощь или сотрудников МЧС.
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