На вооружении нового ракетного зенитного полка в Беларуси стоит ЗРК С-300
Новости Беларуси. Неспокойная ситуация вокруг наших границ требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня европейские соседи активно наращивают военный контингент у белорусских рубежей, а Украину продолжают накачивать оружием.
В связи с этим задача Минобороны Беларуси – адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. На неделе стало известно о формировании нового ракетного зенитного полка, где на вооружении будет стоять зенитный ракетный комплекс С-300.
Военная часть сил ВВС и ПВО дислоцируется под Лунинцем – в 50 километрах от госграницы. В распоряжении личного состава современные образцы вооружений и техники. В любую минуту полк готов приступить к выполнению задач и отразить воздушное нападение противника.
К формированию воинского подразделения подошли со всей ответственностью. Приоритетными были вопросы социальной защищенности, обеспечения жильем, доступности инфраструктуры. Семьям военнослужащих выделили квартиры, а для детей обеспечили места в школах и садиках.
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