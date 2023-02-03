В конце февраля между Беларусью и Россией пустят дополнительные поезда

Дополнительные поезда будут курсировать между Беларусью и Россией в конце этого месяца. В связи с празднованием Дня защитника Отечества и продолжительными выходными в соседней стране ожидается, что желающих совершить поездки станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы дать гражданам такую возможность, БЖД решила пустить дополнительные составы по нескольким маршрутам. Так, в период с 21 по 26 февраля увеличится число рейсов по направлениям Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург. Также в российскую столицу можно будет уехать из Бреста. Подробную информацию о расписании, маршрутах следования и стоимости билетов можно найти на официальном сайте или в приложении Белорусской железной дороги.