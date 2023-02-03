Какие книги купить детям? В издательстве «Беларусь» рассказали о новинках

Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»: Сегодня издательство «Беларусь» предлагает книжную новинку для наших юных читателей и их родителей «Вкусная книга Зузочки». Наши читатели уже знакомы с главной героиней этой серии. Девочку зовут Зузочка. В 2021 году в издательстве «Беларусь» вышла первая книга «Волшебные сны Зузочки», а следующая вышла немного позднее – «Зузочка против вирусов». Автор книги Екатерина Залесская участвовала в литературном республиканском конкурсе LitUP, стала одним из победителей этого конкурса.

Данная серия имеет очень большой читательский успех. Юные читатели с нетерпением ждут продолжения приключений девочки Зузочки. И буквально недавно у нас вышла эта книжечка «Вкусная книга Зузочки». Эта книга будет интересна и маленьким читателям, и их родителям. Потому что все блюда, которые здесь представлены, можно готовит вместе. В этой книге Зузочка приглашает всей семьей принять участие в увлекательном кулинарном путешествии. В этой книге вы можете найти меню на целую неделю. Что же такого интересного в этой книге из рецептов? Детский борщ. Все мы знаем, что есть борщ обычный, а чем отличается детский борщ от обычного? Вы можете узнать из этой книги. Очень большое количество рецептов десертов, блинчики, пончики. То, что любят все детки. В этой книге помимо вкусных рецептов вы узнаете о правилах безопасности на кухне. Узнаете, как приготовить полезные блюда, потому что полезные блюда – это залог здоровья. Поэтому дорогие родители, эта книга объединит вас в выходные, когда вы вместе со своими детками можете отправиться в увлекательное путешествие, взять книжечку, включить красивую музыку, вместе с вашими детьми приготовит вкусные и полезные блюда. В этом вам поможет «Вкусная книга Зузочки».