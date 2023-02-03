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Акция «Трезвый водитель» стартовала в Минской области

03 февраля 2023 07:27
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Новости Беларуси. ГАИ объявила о начале акции «Трезвый водитель» на дорогах Минской области. Уже сегодня, 3 февраля, и в последующие выходные дни состоятся рейды, пресекающие любые попытки сесть за руль в непотребном виде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Трезвый водитель» стартовала в Минской области-1

В центральном регионе только в январе стражи дорог выявили 181 нетрезвого водителя. Сотрудникам ГАИ во время профилактической акции будут помогать пресекать факты водительской недисциплинированности и безответственности наряды милиции. Они возьмут под наблюдение парковки у увеселительных заведений и объектов торговли, где спиртное продают круглосуточно.

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# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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