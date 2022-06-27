Одна из самых востребованных специальностей в Беларуси. В Минске безработные могут бесплатно выучиться на повара

Валерия Яскевич, корреспондент:

Поварское дело не ремесло, а искусство. Научится создавать кулинарные шедевры можно совершенно бесплатно. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома организует обучение безработных граждан, будущих поваров обучают на базе профессионально-технического колледжа хлебопечения.

Наталья Ващило, начальник отдела организации обучения и профориентации управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Для того чтобы попасть на это обучение, необходимо зарегистрироваться в качестве безработного в управлении занятости населения. Во время обучения выплачивается стипендия, оказывается материальная помощь в соответствии с законодательством. Мы направляем на обучение граждан в возрасте от 16 лет до наступления пенсионного возраста. Данная профессия пользуется спросом как у женщин, так и у мужчин.

По окончании курса ученики получат гарантированное место работы. Учеба будет стоить вам денег только тогда, если вы уже оформлены где-то еще. Наталья Ващило:

Организации, которые принимают на работу после завершения обучения, это комбинат школьного питания Минска, комбинат питания витамин и Минский мясокомбинат. Каждый может приготовить что-то более или менее вкусное, но так, как это сделает профессиональный повар, смогут не все. Мало знать теорию, важно уметь применить ее на практике.

Татьяна Застрожнова, заведующая отделением переподготовки кадров ПТК хлебопечения:

Это на сегодняшний момент самая востребованная квалификация в Минске и в нашей стране. Продолжительность обучения – 3 месяца. Около 70 % всего учебного времени отводится на практические занятия, на которых наши слушатели учатся готовить различные блюда: рыбные мясные, мучные, также супы, напитки, закуски. Производственная практика проходит в мастерских колледжа, в столичных ресторанах, кафе и столовых. Татьяна Застрожнова:

После сдачи квалификационного экзамена выдается свидетельство государственного образца о присвоении 3-го разряда повара. Анна и Алеся успешно и уверенно ступили на кулинарную тропу и под большим впечатлением от процесса приготовления.

Алеся Матвеева, учащаяся ПТК хлебопечения:

У меня маленький ребенок, я мама в возрасте, решила попробовать для себя что-то новое. Пришла сюда, не жалею: замечательный преподаватель, очень много для себя нового открыла, муж очень доволен, стала по-другому немножко готовить. Ребенок у меня кушает с удовольствием, муж в восторге.