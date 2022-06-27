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Одна из самых востребованных специальностей в Беларуси. В Минске безработные могут бесплатно выучиться на повара

27 июня 2022 13:03
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Поварское дело не ремесло, а искусство. Научится создавать кулинарные шедевры можно совершенно бесплатно.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома организует обучение безработных граждан, будущих поваров обучают на базе профессионально-технического колледжа хлебопечения.

Одна из самых востребованных специальностей в Беларуси. В Минске безработные могут бесплатно выучиться на повара-1

Наталья Ващило, начальник отдела организации обучения и профориентации управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Для того чтобы попасть на это обучение, необходимо зарегистрироваться в качестве безработного в управлении занятости населения. Во время обучения выплачивается стипендия, оказывается материальная помощь в соответствии с законодательством. Мы направляем на обучение граждан в возрасте от 16 лет до наступления пенсионного возраста. Данная профессия пользуется спросом как у женщин, так и у мужчин.

Одна из самых востребованных специальностей в Беларуси. В Минске безработные могут бесплатно выучиться на повара-4

По окончании курса ученики получат гарантированное место работы. Учеба будет стоить вам денег только тогда, если вы уже оформлены где-то еще.

Наталья Ващило:
Организации, которые принимают на работу после завершения обучения, это комбинат школьного питания Минска, комбинат питания витамин и Минский мясокомбинат.

Каждый может приготовить что-то более или менее вкусное, но так, как это сделает профессиональный повар, смогут не все. Мало знать теорию, важно уметь применить ее на практике.

Одна из самых востребованных специальностей в Беларуси. В Минске безработные могут бесплатно выучиться на повара-7

Татьяна Застрожнова, заведующая отделением переподготовки кадров ПТК хлебопечения:
Это на сегодняшний момент самая востребованная квалификация в Минске и в нашей стране. Продолжительность обучения – 3 месяца. Около 70 % всего учебного времени отводится на практические занятия, на которых наши слушатели учатся готовить различные блюда: рыбные мясные, мучные, также супы, напитки, закуски.

Производственная практика проходит в мастерских колледжа, в столичных ресторанах, кафе и столовых.

Татьяна Застрожнова:
После сдачи квалификационного экзамена выдается свидетельство государственного образца о присвоении 3-го разряда повара.

Анна и Алеся успешно и уверенно ступили на кулинарную тропу и под большим впечатлением от процесса приготовления.

Одна из самых востребованных специальностей в Беларуси. В Минске безработные могут бесплатно выучиться на повара-10

Алеся Матвеева, учащаяся ПТК хлебопечения:
У меня маленький ребенок, я мама в возрасте, решила попробовать для себя что-то новое. Пришла сюда, не жалею: замечательный преподаватель, очень много для себя нового открыла, муж очень доволен, стала по-другому немножко готовить. Ребенок у меня кушает с удовольствием, муж в восторге.

Одна из самых востребованных специальностей в Беларуси. В Минске безработные могут бесплатно выучиться на повара-13

Анна Жибер, учащаяся ПТК хлебопечения:
Я обучилась, как правильно готовить салаты, соусы, форму нарезки, котлет, биточков. Дома тоже практикую. Сложнее всего, наверное, практика, потому что дома привык одним способом, здесь преподаватели научили другим: так, как правильно, красиво, эстетично, поэтому переучились и готовим так, как научили.

# Профессии # общество # Наталья Ващило # Татьяна Застрожнова # Алеся Матвеева # Валерия Яскевич # Фотофакт

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