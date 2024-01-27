Средства на лечение 40 тяжело больных детей соберут во время марафона «С добрым сердцем в каждый дом»

Средства на лечение 40 тяжело больных детей соберут во время благотворительного марафона «С добрым сердцем в каждый дом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторами его проведения выступили самые массовые общественные организации. Проект поддерживает и руководство Минска.

Сбор денег организуют в каждом районе столицы на протяжении месяца на благотворительных концертах, выставках и мастер-классах. Кроме того, на информационных стендах в торговых центрах размещены QR-коды, перейдя по которым можно перечислить определенную сумму на специальный счет.

Елена Зеленко, председатель Заводской районной организации Белорусского союза женщин:

Сегодня мы говорим огромные слова благодарности тем родителям, которые воспитывают деток с особенностями. Сегодня мы говорим о том, что благотворительный марафон уникален только лишь потому, что он открыт с чистым сердцем и душой.