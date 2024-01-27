Прямой эфир

Средства на лечение 40 тяжело больных детей соберут во время марафона «С добрым сердцем в каждый дом»

27 января 2024 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Средства на лечение 40 тяжело больных детей соберут во время благотворительного марафона «С добрым сердцем в каждый дом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторами его проведения выступили самые массовые общественные организации. Проект поддерживает и руководство Минска.

Средства на лечение 40 тяжело больных детей соберут во время марафона «С добрым сердцем в каждый дом»-1

Сбор денег организуют в каждом районе столицы на протяжении месяца на благотворительных концертах, выставках и мастер-классах. Кроме того, на информационных стендах в торговых центрах размещены QR-коды, перейдя по которым можно перечислить определенную сумму на специальный счет.

Средства на лечение 40 тяжело больных детей соберут во время марафона «С добрым сердцем в каждый дом»-4

Елена Зеленко, председатель Заводской районной организации Белорусского союза женщин:
Сегодня мы говорим огромные слова благодарности тем родителям, которые воспитывают деток с особенностями. Сегодня мы говорим о том, что благотворительный марафон уникален только лишь потому, что он открыт с чистым сердцем и душой.

Средства на лечение 40 тяжело больных детей соберут во время марафона «С добрым сердцем в каждый дом»-7

Напомним, что стартовал благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом» неделю назад. Его итоги подведут в середине февраля. Собранные деньги пойдут на приобретение медицинских препаратов, оборудования, инвалидных колясок и реабилитацию детей с ограниченными возможностями.

# Благотворительная акция # общество # Елена Зеленко

Другие новости рубрики

Все новости
Впереди ещё одна пасмурная неделя – прогноз погоды в Беларуси
27 января 2024 15:03

Впереди ещё одна пасмурная неделя – прогноз погоды в Беларуси

Трофейный блокнот Коржа стал летописью страшных событий, с ним он прошёл всю войну
27 января 2024 15:01

Трофейный блокнот Коржа стал летописью страшных событий, с ним он прошёл всю войну

Корж в целях конспирации стал Комаровым. Он руководил партизанским соединением из 16 тысяч человек
27 января 2024 14:56

Корж в целях конспирации стал Комаровым. Он руководил партизанским соединением из 16 тысяч человек